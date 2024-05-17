Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.23 комментария
Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая
Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая их развитием
Американская администрация объявила о санкциях в отношении китайских электрокаров, поскольку электротранспорт КНР совершенствуется, заявил президент России Владимир Путин.
«Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? А потому, что китайские машины лучше стали», – сказал Путин на встрече со студентами и педагогами Харбинского политехнического университета, передает ТАСС.
Ранее глава российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории.