Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая

Рябков: Власти США превратились в политических гопников

Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

Tекст: Антон Антонов

Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.