Путин объяснил священное значение слова «мама» для народов России

Tекст: Вера Басилая

«Слово «мама» и понятие «мама» у всех народов России – это священное слово». У многих народов. Но у нас – это точно. А почему? Потому что мы, даже забывая что-то, а мы очень многое и быстро все забываем, с детства мало кто помнит, когда было 3-4-5 лет. <…> Я вот помню, как меня мама в угол ставила, как у меня ухо болело. Три года было, впечатления – ну и все. А любовь к маме остается. Почему? Потому что она на подсознательном уровне. Мы несем через всю свою жизнь безусловную любовь к матери, к своим детям», – приводит ТАСС слова Путина.

«Но хочу сказать тоже очень важную вещь. Мужское начало в воспитании детей чрезвычайно важно», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что культ матери в семье оправдан, однако нужно помнить о важной роли мужчины в семье.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».