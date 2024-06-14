Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.4 комментария
Путин объяснил священное значение слова «мама» для народов России
Слово и понятие «мама» священно у всех народов России, любовь к ней остается на подсознательном и безусловном уровне, но и мужское начало в воспитании детей чрезвычайно важно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».
«Слово «мама» и понятие «мама» у всех народов России – это священное слово». У многих народов. Но у нас – это точно. А почему? Потому что мы, даже забывая что-то, а мы очень многое и быстро все забываем, с детства мало кто помнит, когда было 3-4-5 лет. <…> Я вот помню, как меня мама в угол ставила, как у меня ухо болело. Три года было, впечатления – ну и все. А любовь к маме остается. Почему? Потому что она на подсознательном уровне. Мы несем через всю свою жизнь безусловную любовь к матери, к своим детям», – приводит ТАСС слова Путина.
«Но хочу сказать тоже очень важную вещь. Мужское начало в воспитании детей чрезвычайно важно», – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что культ матери в семье оправдан, однако нужно помнить о важной роли мужчины в семье.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».