На выставке «Россия» обсудили новый нацпроект «Современные технологии сбережения здоровья»

«Рост продолжительности жизни стал стимулом для развития передовых направлений медицинской науки, без которой невозможно достижение национальной цели, отраженной в указе Президента России Владимира Путина от 7 мая - это сохранение населения и укрепление его здоровья. На решение этой задачи направлен национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В клиническую практику уже внедрили биотехнологии, которые позволяют повысить продолжительность жизни – в частности, больше 50 тыс. женщин сделали процедуру ЭКО, появились первый препарат для лечения болезни Бехтерева, новые продукты биоинженерии для лечения суставов, биотические протезы и другие средства лечения. В России созданы технологии глобального уровня – и на них будет сконцентрировано внимание нацпроекта, подчеркнула Голикова.

Предполагается внедрение новых препаратов, биомедицинских технологий, предотвращающих старение клеток. Большое внимание уделят дистанционной диагностике, искусственному интеллекту в медицине, радиофармацевтическим препаратам для лечения онкологий и других заболеваний. Кроме того, нацпроект будет направлен на профилактику болезней. Упор сделают на междисциплинарное взаимодействие ученых. Для этого необходимо определить направления исследований и способы их внедрения, отметила вице-премьер.

«Для этого в прошлом году мы начали создавать специальную подсистему Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Она поможет нам отбирать наиболее перспективные разработки и отслеживать их внедрение», – сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер, уже сейчас нужно формировать новый документ, который определит направления развития медицинской науки и станет основой реализации нацпроекта. Новый национальный проект будет состоять из пяти федеральных проектов – «Медицинская наука – новые технологии для человека», «Персональные медицинские помощники», «Биомедицинские технологии будущего для активного долголетия и здорового старения», «Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний» и «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов».

В результате доля медпомощи с применением новых технологий должна достигнуть 10% к 2030 году. Это также позволит достичь продолжительности жизни в 78 лет к тому же сроку, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Большую роль в интеграции технологий играет регуляторная среда – она позволяет ускорить их внедрение.

«Регуляторика фактически преследует именно поддержку научного поиска и цель народосбережения. То, что прозвучало в поручении Президента по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий, создает нам возможности достижения новых прорывных результатов. Наши возможности это гарантируют», – сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В сессии приняли участие отраслевые эксперты, главы регионов и представители федеральных органов исполнительной власти. Они обсудили систему поддержки медицинских университетов и научно-исследовательских центров, промышленные мощности и технологичность фармацевтической отрасли, а также вопросы реализации нового нацпроекта в регионах.