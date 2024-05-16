Стартовал конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете

Заявки принимаются с 16 мая по 20 июня включительно на сайте Оператора социальной рекламы. Итоги отбора будут подведены в сентябре 2024 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в сети с октября 2024 года по март 2025 года. Один заявитель может подать не более двух заявок, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С 2021 года АНО «ИРИ» провел для НКО пять конкурсов на бесплатное размещение соцрекламы в интернете. На них поступило более 700 заявок из более чем 40 регионов России.

«Основной задачей Оператора является, в первую очередь, формирование внимания и интереса у аудитории к важным социальным явлениям, проблемам, а также вовлечение граждан в социальную активность. Зачастую люди даже не знают о существовании определенных социальных явлений или глубоко заблуждаются в них. Наша задача помочь НКО рассказать об этих явлениях широкой аудитории, снять стигмы и, как итог, вовлечь заинтересованных граждан к благотворительной или волонтерской деятельности. Вторым важным направлением кампаний является социальная реклама проектов НКО, направленная на оказание поддержки различных категорий граждан», – сказал заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков.

Прием заявок осуществляется по 12 тематическим направлениям, выделенным на основании социологического исследования и опросов экспертов в декабре 2023 года. Среди новых тематических линий: просвещение о проблемах людей в трудной жизненной ситуации, поддержка людей в трудной жизненной ситуации (тяжелобольные люди и их семьи, социально-уязвимые, жертвы насилия и т.д.), продвижение семейных ценностей и культуры ответственного родительства, включая приемное родительство, профилактика сиротства.

Согласно принятым летом 2021 года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие Оператора социальной рекламы в сети Интернет. Функциями оператора правительство РФ наделило Институт развития интернета. Интернет-площадки с посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей в сутки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK, 2ГИС, Авито, Ozon, Кино-Театр.ру, «МирТесен» и др.