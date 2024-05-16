В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Синюю разметку нанесли почти на 150 улицах Москвы
Обозначающую платную парковку синюю прерывистую разметку разместили почти на 150 столичных улицах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.
Синюю разметку нанесли уже на 146 улицах Москвы, сообщается на сайте департамента.
Она позволяет водителям быстрее ориентироваться при выборе места, даже если дорожные знаки с обозначением вида парковки остались вне поля зрения.
При этом нынешняя разметка в виде белого пунктира с дорожным знаком платной парковки не прекратила свое действие, пока ведутся работы по обновлению.
В ближайшие годы планируется нанести синюю разметку на всех местах с оплатой, сказал заммэра Москвы и глава департамента Максим Ликсутов.