Синюю разметку нанесли почти на 150 улицах Москвы

Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии

Глава охраны Ельцина Коржаков: Служба безопасности премьера Словакии Фицо упустила его выход к людям

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Коржаков, охранники Фицо должны были заранее взять под контроль территорию к выходу премьера. Даже если политик принял решение внезапно, подчеркнул он, охране следовало как минимум выйти раньше него и взять всех в плотное кольцо, обеспечив безопасность Фицо, передает РИА «Новости».

Экс-начальник охраны Ельцина назвал случившееся провалом службы безопасности. По его мнению, лучшей следует считать охрану лидеров России и США, «остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже».

Начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также считает, что это прокол охраны. Он рассказал, что политики часто недостаточно серьезно воспринимают вопросы личной безопасности.

Он признал, что иногда «охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее», это вредит репутации политика. «С другой стороны, можно недожать – и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», – пояснил Шевченко.

Напомним, врачи прооперировали Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно. 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, пытавшийся застрелить Фицо, объяснил мотивы своего поступка.