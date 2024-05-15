Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.0 комментариев
В США допустили прекращение огня на Украине в ближайшие месяцы
The New York Times: В США допустили прекращение огня на Украине в ближайшие месяцы
Американские власти допускают возможность прекращения огня на Украине в ближайшие месяцы, пишет газета The New York Times.
По данным издания, в Вашингтоне допустили, что стороны конфликта могут прийти к соглашению о перемирии, подобно достигнутому в 1953 году во время войны в Корее, или заморозить конфликт, передает ТАСС.
Отмечается, что такая оценка основана на том, что среди представителей администрации Байдена растет опасение, что российские войска могут добиться значительных успехов на поле боя и окончательно переломить ход спецоперации в свою пользу.
NYT отмечает, что ближайшие месяцы могут стать «решающими» для украинского конфликта.
Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.