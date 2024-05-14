Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
Песков переадресовал вопрос об аресте чиновников Минобороны в СК
Вопросы о делах в отношении чиновников Минобороны – замминистра Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова – следует адресовать в СК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы», – ответил Песков на просьбу прокомментировать уголовные дела в отношении чиновников оборонного ведомства, передает ТАСС.
Во вторник был задержан руководитель главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. В отношении него расследуется дело о получении взятки.
Ранее в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны заподозрили замглавы Минобороны Тимура Иванова, его арестовали.