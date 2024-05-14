Песков переадресовал вопрос об аресте чиновников Минобороны в СК

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы», – ответил Песков на просьбу прокомментировать уголовные дела в отношении чиновников оборонного ведомства, передает ТАСС.

Во вторник был задержан руководитель главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. В отношении него расследуется дело о получении взятки.

Ранее в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны заподозрили замглавы Минобороны Тимура Иванова, его арестовали.