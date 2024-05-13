«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.5 комментариев
Экс-командующий ВМС Украины Воронченко объявлен в розыск
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко.
Согласно информации из базы розыска МВД, Воронченко, 1964 года рождения, разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса РФ. О какой именно статье идет речь, не сообщается, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко предъявлено обвинение.