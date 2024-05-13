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    13 мая 2024, 20:39 • Новости дня

    Экс-командующий ВМС Украины Воронченко объявлен в розыск

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко.

    Согласно информации из базы розыска МВД, Воронченко, 1964 года рождения, разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса РФ. О какой именно статье идет речь, не сообщается, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко предъявлено обвинение.

    12 мая 2024, 22:49 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны

    Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий

    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества», на пост министра обороны предложена кандидатура гражданского человека, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

    Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

    Коментарии (61)
    12 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

    Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    12 мая 2024, 23:00 • Новости дня
    В Кремле назвали новые полномочия Шойгу

    Шойгу поручено возглавить работу ФСВТС

    В Кремле назвали новые полномочия Шойгу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству возглавит и будет курировать Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совбеза России, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Шойгу «будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК». Он продолжит деятельность в сфере, которая ему хорошо известна изнутри. Шойгу будет работать «вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Кроме того, Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны, она будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.

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    12 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

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    13 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

    Журналист Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

    Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлено последнее заявление и.о. министра обороны России Сергея Шойгу перед отставкой.

    В своем Telegram-канале Зарубин указал, что видео было снято 6 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина. Шойгу рассказал о высокой оценке главой государства работы правительства.

    Также он рассказал, что Путин говорил о результатах деятельности кабинета министров в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций. При этом министр отметил, что слово «беспрецедентные» кажется очень мягким, если посмотреть на тот объем санкций, который был введен против России.

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

    Коментарии (20)
    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

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    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

    Коментарии (8)
    12 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

    Коментарии (26)
    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

    Коментарии (36)
    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    13 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО не знает, что с делать со сбоями в работе GPS над Балтийским морем, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, при этом в самой блокировке он обвиняет Россию, но никаких доказательств не приводит.

    Как передает слова Скшипчака издание Fakt, самое худшее в этой ситуации то, что НАТО беспомощно и не знает, что делать в данный момент, передает РИА «Новости».

    При этом в создании помех в работе GPS он обвинил Россию, не приведя никаких доказательств. Как напомнил генерал, поскольку от правильной работы GPS зависит функционирование западного оружия, часть арсеналов стран НАТО может быть выведена из строя.

    Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест в связи с помехами сигналу GPS, в которых Таллин обвиняет Москву.

    Коментарии (13)
    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

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    13 мая 2024, 05:30 • Новости дня
    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области

    Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска

    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.

    Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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