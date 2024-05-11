Москва согласовала нового посла Финляндии

Директор департамента МИД Беляев: Москва выдала согласие новому послу Финляндии Марье Лиивале

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, Лиивала является опытным и высокопрофессиональным дипломатом, она уже работала в посольстве Финляндии в Москве, проявляя активное содействие развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений, передает РИА «Новости».

При этом Беляев выразил сомнение, что Лиивала будет вести работу в таком же ключе после прибытия в Москву, так как с 2022 года власти Финляндии взяли курс на слом всего комплекса российско-финляндских связей в соответствии с антироссийскими установками коллективного Запада.

Ранее в Минобороны Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией.