Минэнерго опровергло обсуждение поставок казахстанского бензина в Россию

Минэнерго опровергло обсуждение поставок казахстанского бензина на рынок России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, информация агентства Reuters не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что Казахстан сам получает из России бензин и в 2024 году республика может импортировать из России до 285 тыс. тонн даже в условиях запрета экспорта.

В пресс-службе отметили, что даже в условиях запрета экспорта бензина, Россия в полном объеме выполняет условия контрактов на поставку моторных топлив в дружественные страны, а запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей.