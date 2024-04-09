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Минэнерго опровергло обсуждение поставок казахстанского бензина в Россию
Минэнерго опровергло обсуждение поставок казахстанского бензина на рынок России
Министерство энергетики опровергло информацию, что Россия якобы обратилась к властям Казахстана с просьбой начать поставки бензина из республики в объеме порядка 100 тыс. тонн.
Как сообщили в ведомстве, информация агентства Reuters не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС, передает ТАСС.
В министерстве отметили, что Казахстан сам получает из России бензин и в 2024 году республика может импортировать из России до 285 тыс. тонн даже в условиях запрета экспорта.
В пресс-службе отметили, что даже в условиях запрета экспорта бензина, Россия в полном объеме выполняет условия контрактов на поставку моторных топлив в дружественные страны, а запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей.