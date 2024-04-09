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Для семей участников спецоперации в Кремле спели более 500 детей
В государственном Кремлевском дворце 8 апреля состоялся гала-концерт «Главные детские песни» для семей участников СВО. На сцене выступили свыше 500 юных артистов – солисты и детские коллективы из десяти российских регионов – победителей музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни».
Зрителями музыкальной программы стали свыше 5,5 тыс. человек – это семьи участников специальной военной операции. Для них прозвучало более 30 композиций из трех альбомов проекта «Главные детские песни». Многие эти песни стали настоящими хитами, например, композиции «Плечом к плечу», «Письмо солдату», «Не забывайте». «Россиянка я» и другие. Их слушают и поют миллионы.
Как отметил автор проекта «Главные детские песни» и гендиректор Музея Победы Александр Школьник, важно, чтобы юное поколение росло на добрых, светлых песнях, которые учат любить Родину, ценить дружбу и семью.
«Именно песня может вызвать сильнейший эмоциональный отклик, тронуть до глубины души и пробудить чувство гордости за свою страну. Именно поэтому мы запустили проект «Главные детские песни», благодаря которому появился новый детский качественней музыкальный контент. Это песни, которые слушают и поют теперь уже без преувеличения миллионы детей: в школах и детских садах, в кругу семьи», – сказал он.
Концерт в Кремлевском Дворце стал завершающим этапом музыкального марафона, в рамках которого юные артисты выступали перед семьями участников СВО в различных городах России – Светлогорске (Калининградская область), в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и Воронеже.