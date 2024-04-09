ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ночью в Полтаве прогремели три мощных взрыва, было уничтожено расположение ВСУ недалеко от центра города, также дрон «Герань» сбили над городом и он упал на двухэтажное здание, есть пострадавшие, дом пострадал незначительно, передает РИА «Новости».

Лебедев добавил, что также был прилет в Кременчуге в районе ж/д вокзала, куда после прилета «вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками», они опасались нового тренда украинских военных – бить по приехавшим на место взрыва врачам и спасателям.

Ранее Лебедев сообщил, что поражен аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты ВСУ.