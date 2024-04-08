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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    9 комментариев
    8 апреля 2024, 09:41 • Новости дня

    В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод

    Губернатор Старовойт: В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Курской области, в результате чего возник пожар.

    Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал.

    Пожар в помещении заводского клуба был оперативно потушен.

    В ночь на пятницу российская система ПВО уничтожила в небе над российскими региона 53 беспилотника ВСУ.

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

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    7 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    @ BILD на русском/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «верит и надеется», что конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем.

    Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».

    Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.

    Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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    6 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ремонтные цеха на заводе «Прогресс» и в конструкторском бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» в подконтрольной Украине Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.

    Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    6 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра

    Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра

    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска войдут в Часов Яр и тогда произойдет обвал обороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.

    Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.

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    5 апреля 2024, 19:25 • Новости дня
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории

    Repubblica: В НАТО неформально обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий России

    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России, сообщили источники газеты La Repubblica.

    Согласно сценарию, России предложат оставить за собой Крым и все территории, присоединенные к ней в течение двух лет, затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется от Украины. Один из доводов в пользу такого сценария, пишет газета, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец украинскому кризису, передает ТАСС.

    Издание пишет, что такой план ускорит выделение помощи Украине, но ноябрьские выборы в США тормозят принятие глобальных решений. По мнению экспертов газеты, Москва не будет вести переговоры с администрацией Байдена, учитывая успехи и наступление ВС России на фронте.

    СМИ писали, что лидеры стран НАТО на саммите в июле не станут приглашать Украину вступить в организацию, несмотря на продолжающуюся спецоперацию России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

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    6 апреля 2024, 01:57 • Новости дня
    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию

    Шмыгаль сообщил о предложении Украины к ЕС закрыть небо для авиатранзита в Россию и Белоруссию

    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев настаивает на том, чтобы ЕС запретил авиационный транзит в Россию и Белоруссию над своей территорией, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сказал, что сейчас «небо ЕС закрыто для российского флота», но российский бизнес и российские туристы, по замыслу Киева, также не должны «комфортно использовать небо ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Премьер сказал, что украинская сторона «обсудила с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России». Это должно «доставить дискомфорт» России, а также сделать дороже логистику.

    Украина намерена «настаивать на таких санкциях». Шмыгаль полагает, что страны Прибалтики «поддержат предложение». Киев намерен «работать в этом отношении с Еврокомиссией».

    Напомним, в 2022 году министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для 36 стран.

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    6 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов

    Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует

    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры Москвы на конфискацию российских активов коснутся в первую очередь европейских стран, которые станут мишенью для возмездия России, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

    Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».

    По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.

    Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.

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    6 апреля 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Уточняется, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково.

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    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    5 апреля 2024, 16:56 • Новости дня
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества. Один ребенок в реанимации.

    По сообщению издания, трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом, содержащем в одном случае каннабис, во втором – псилоцибин, передает RT. Полиция начала расследование.

    Напомним, в сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов Берлина закрыли магазин сладостей, в котором продавались шоколадки и леденцы, начиненные галлюциногенными грибами и марихуаной.

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    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

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