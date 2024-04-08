В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод

ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»

Tекст: Алексей Дегтярев

Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».