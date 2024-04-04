Путин заявил о дефиците кадров в экономике России

Путин принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. <…> Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития», – передает слова Путина официальный Telegram-канал «Кремль. Новости».

Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора Чайки на 140 коек – самое современное в ДНР медучреждение в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья мощностью до 7000 родов в год. В состав нового перинатального центра входят 10 отделений, в том числе отделение патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии как для взрослых, так и новорожденных, родовой блок с двумя операционными, отделение выхаживания новорожденных, клинико-диагностическая лаборатория. Центр укомплектован необходимой современной мебелью и передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Филиал Волгоградской Академии МВД России находится в Мариуполе, с 1 сентября к обучению в нем приступят около 600 человек (филиал рассчитан на 705 человек). Открытие будет иметь социальный эффект. Увеличится количество мест специального образования для жителей региона, позволит решать проблему формирования территориальных подразделений МВД из числа местных жителей.

Также в Мариуполе строится комплекс многоквартирных домов по улице Гугеля. В жилой комплекс входят 10 домов общей площадью 65,1 тыс. кв. м, с комплексным благоустройством прилегающей территории. Общее количество квартир жилого квартала составляет порядка 600 шт.

Окончание незавершенных строительством жилых домов осуществлялось с целью передачи в жилищный фонд города Мариуполя и последующего предоставления жилых помещений в качестве компенсации жителям города взамен жилья, утраченного в период боевых действий. Плановый срок завершения работ – сентябрь 2024 года.

В ЛНР завершено строительство Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. В структуру специализированного зала тяжелой атлетики ГБУ ДО ЛНР «СШОР по тяжелой атлетике» входят 10 рабочих поверхностей (помостов). Одновременно возможно проводить тренировочную работу с 20 спортсменами. Так же обустроены раздевалки, душевые и санузлы отдельно для мужчин и женщин.

После восстановительных работ школа получила обновленный специализированный зал тяжелой атлетики и возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям, что будет способствовать сохранению здоровья подрастающего поколения, пропаганде массовых видов спорта, популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.