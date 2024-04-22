После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.6 комментариев
Байден пообещал Зеленскому новый пакет оружия
Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
В документе отмечается, что стороны в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого Байден пообещал Зеленскому, что как только Сенат Конгресса США одобрит дополнительное финансирование на нужды в сфере национальной безопасности и он подпишет закон, его администрация в короткие сроки предоставит новый внушительный пакет военной помощи для удовлетворения потребностей Украины на поле боя, сообщает ТАСС.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов.