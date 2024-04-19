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    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

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    19 апреля 2024, 20:38 • Новости дня

    Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса

    Политолог Федорова: Молодежь и предприниматели стали фундаментом поддержки партии «Новые люди»

    Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партию «Новые люди» поддерживают молодые избиратели и предприниматели, она показывает на выборах результат на уровне ЛДПР и КПРФ. А объявленное в пятницу объединение с «Партией Роста» создаст политическое движение, кторое будет представлять интересы состоявшихся и начинающих предпринимателей, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Партия «Новые люди» сумела прочно войти в политическую жизнь России, заняв в ней равное место с ЛДПР и КПРФ. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, им удалось «нащупать» своего избирателя. Они работают с талантливыми, неординарными личностями, придерживающихся либеральных взглядов на экономику», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Во-вторых, партия сумела показать способность к применению интересных и современных подходов к избирательным кампаниям. Руководство «Новых людей» творчески подходит к пиару своих выдвиженцев и, как показала практика, им даже удается достигать неплохих успехов на региональном уровне», – отмечает она.

    «В рамках президентской гонки партия тоже продемонстрировала хороший результат. Владислав Даванков уверенно смотрелся на фоне своих более старших оппонентов. Все это по достоинству оценила российская молодежь, которая и становится фундаментом поддержки «Новых людей». Однако ею электорат партии не ограничивается», – считает собеседница.

    «За нее голосуют те граждане, которым важно внимание к предпринимательству. Как правило, они имеют собственный бизнес и в целом придерживаются активной позиции по жизни. В этой связи особого внимания заслуживает состоявшееся объединение «Новых людей» с «Партией Роста», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что «Партия Роста» всегда ассоциировались как сила, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса. Слияние двух организаций открывает перед объединенной политической силой новые возможности. Мы получили политическую партию, способную представлять интересы как начинающих, так и состоявшихся предпринимателей», – резюмирует Федорова.

    Ранее в Москве состоялся съезд партии «Новые люди». В ходе мероприятия ее лидер Алексей Нечаев сообщил, что организация объединяется с «Партией Роста». Он подчеркнул, что сотрудничество двух партий началось еще в 2023 году. За это время союз успел зарекомендовать себя крайне эффективно и действенно.

    Руководителем политсовета станет лидер «Партии Роста» Борис Титов. По его словам, в орган войдут не только те предприниматели, которые успели зарекомендовать себя в рамках политической сферы, но и люди извне. Первое заседание планируется провести уже в конце мая.

    «Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект и другие. Кроме этого, продолжим работу в партнерстве со Столыпинским институтом над новой моделью развития экономики. Нам всем надо понять, что ждет нас в будущем. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране», – подчеркнул Титов.

    18 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

    Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы G7 по поводу российских активов нелепы. Во-первых, Россия сама восстанавливает то, что было разрушено в ходе боев. Во-вторых, пора бы уже заставить «семерку» платить по счетам за их колониальное прошлое, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее «Большая семерка» пригрозила не размораживать российские активы, пока Москва не выплатит Киеву «компенсации».

    «Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

    Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

    Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

    Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

    Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

    Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

    «Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. 

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

    Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

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    18 апреля 2024, 10:53 • Новости дня
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

    Bloomberg: Севморпуть и коридор «Север – Юг» могут сделать Россию центром мировой торговли

    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

    По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

    Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

    Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.

    Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год.

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    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

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    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 17:15 • Новости дня
    Ким Чен Ын начал регулярно использовать подаренный Путиным Aurus
    Ким Чен Ын начал регулярно использовать подаренный Путиным Aurus
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНДР Ким Чен Ын начал регулярно использовать для рабочих поездок автомобиль Aurus российского производства, который ему подарил президент России Владимир Путин, обратили внимание СМИ.

    Так, лимузин Aurus Senat был замечен во время визита северокорейского лидера на церемонию завершения строительства 10 тыс. квартир в районе Хвасон в Пхеньяне 16 апреля, передает «Газета.Ru».

    В феврале Ким Чен Ын стал первым лидером, получившим в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль Aurus.

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    18 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Берлин не захотел видеть Россию на церемонии по случаю освобождения концлагерей

    Берлин заявил о нежелательности участия России в церемониях по случаю освобождения концлагерей

    Tекст: Александра Юдина

    Российское посольство в Берлине получило уведомление от немецких властей о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников концлагерей, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, немецкие власти прислали уведомление о нежелательности участия российских представителей в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников фабрик смерти, передает ТАСС.

    Коментарии (27)
    18 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж в ночь на 18 апреля повреждены четыре жилых дома, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что минувшей ночью системы ПВО в регионе обнаружили и уничтожили несколько воздушных целей, среди которых были три метеозонда.

    В данный момент городские службы уже работают на месте происшествия. Специалисты оценят ущерб, нанесенный частным домовладениям, и приступят к ремонту.

    Накануне российская ПВО уничтожила три беспилотника в Ростовской области.

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    19 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    При крушении самолета на Ставрополье пострадали два летчика
    При крушении самолета на Ставрополье пострадали два летчика
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Александра Юдина

    Два летчика с военного самолета, который упал в Ставропольском крае, госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

    В своем Telegram-канале он указал, что двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения, им оказывается вся необходимая врачебная помощь.

    Также Владимиров добавил, что с места происшествия эвакуирован еще один летчик, он жив. Ведется поиск четвертого члена экипажа.

    Напомним, в Красногвардейском округе в поле упал самолет, летчики катапультировались.

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    18 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами

    Член СПЧ Кабанов: Регулирование сферы выдачи языковых сертификатов предотвратит приезд в Россию мигрантов, не говорящих по-русски

    В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Решение Минобрнауки об исключении коммерческих организаций из списка тех, кто может проводить экзамен по русскому языку для мигрантов, будет полезно для страны. Однако для регулирования этой отрасли необходимо принять дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее в Минобрнауки предложили усилить контроль за проведением экзамена по русскому языку для иностранцев.

    «Данное решение Минобрнауки – это первый шаг в наведении порядка в сфере выдачи языковых сертификатов. В первую очередь такие меры позволят не допустить в нашу страну людей, не знающих русского языка», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Однако этих норм все равно может быть недостаточно. Во-первых, сам экзамен не должен представлять из себя заучивание. В его рамках надо проверять реальную языковую подготовку человека. Также в проверяющую комиссию необходимо включить представителей общественных организаций и сотрудников МВД», – отмечает собеседник.

    «В совокупности эти меры позволят не допустить в Россию людей, которые не знают наши законы, культуру и язык. Сюда будут приезжать контактные мигранты. Кроме того, жесткое регулирование данной сферы снизит число тех, кто получает сертификаты сомнительным путем через серые схемы», – резюмировал Кабанов.

    Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководством вузов заявил о необходимости усиления контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, передает Telegram-канал ведомства.

    Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, касающихся регулирования этой сферы. В частности, в срок до 1 мая 2024 года необходимо исключить коммерческих партнеров из процедуры. Такие организации больше не должны допускаться к работе по организации экзамена и выдаче сертификатов.

    Также министр поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена. Сейчас такое право имеют девять высших образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один Минпросвещения и одна организация Правительства Москвы.

    Кроме того, Фальков призвал усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. Он отметил, что при выявлении нарушений надо незамедлительно информировать правоохранительные органы и отстранять от работы лиц, допустивших нарушения.

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    19 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Никакой веры Киеву нет

    Глава МИД Лавров: Никакой веры Киеву нет

    Лавров: Никакой веры Киеву нет
    @ Mission of Russia EU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, тогда как Киев не единожды нарушал договоренности, веры им нет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, на нынешнем этапе и президент Владимир Путин, и представители Кремля повторяют, что готовы ли мы к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры, к тому же им (Киеву) нет никакой веры, передает радио Sputnik.

    Также Лавров добавил, что западным странам стоит понять, что Россия не боится ситуации, когда ее хотят победить и уничтожить.

    Ранее в ЕС заявили, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.

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    17 апреля 2024, 11:10 • Новости дня
    В Египте заявили о способности справляться с введенными против России санкциями

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минфина Египта Мухаммед Мааит заявил, что его страна «видит, как справляться» с влиянием западных введенных против России санкций.

    По его словам, власти Египта понимают, как решать вопрос обхода санкций, введенных Западом против России, передает РИА «Новости».

    При этом Мааит отметил, что западные ограничения негативно сказываются на работе как Москвы, так и Каира.

    В заключение он добавил, что Центральный банк Египта «все еще обсуждает» возможность начать принимать в стране карту «Мир».

    Ранее глава ВТБ заявил о росте отказов в проведении платежей банками дружественных стран.

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    16 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Эрдоган: Дата визита Путина в Турцию пока не определена

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, однако выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

    «Мы часто общаемся с уважаемым господином Путиным по телефону. Дата его визита в Турцию ещё не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    В конце февраля турецкий президент Эрдоган сообщал, что Путин в ходе телефонных переговоров пообещал не медлить с поездкой в Турцию.

    При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что четкие сроки визита Путина в Турцию пока не определены.

    Он сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно и назвал его важным.

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    18 апреля 2024, 21:33 • Новости дня
    Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития

    Депутат Матвейчев: Главы регионов Андрей Чибис и Сергей Аксенов зарекомендовали себя в качестве эффективных управленцев

    Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на все вызовы, с которыми пришлось столкнуться Андрею Чибису и Сергею Аксенову, им удалось добиться стабильного экономического развития Мурманской области и Республики Крым. Неудивительно, что Владимир Путин поддержал желание глав этих регионов пойти на второй срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В четверг президент встретился с главами регионов Андреем Чибисом и Сергеем Аксеновым.

    «Сергей Аксенов и Андрей Чибис зарекомендовали себя в качестве крайне эффективных руководителей. На их срок выпало немало испытаний. Пандемия, экономические санкции, начало СВО – каждое из этих событий требовало особой компетенции от глав регионов», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «Однако сейчас можно с уверенностью заметить: Республика Крым и Мурманская область не просто продемонстрировали стабильность, но и сумели найти качественно новые пути развития. Оба региона преобразились в лучшую сторону, и в этом, конечно, имеется огромная заслуга действующих глав субъектов», – отмечает собеседник.

    «Аксенов провел интенсивную работу в туристическом секторе Крыма. Несмотря на отсутствие авиасообщения, полуостров не потерял привлекательность для гостей из других уголков России.  Строительство новых туробъектов не прекращается ни на минуту», – акцентирует Матвейчев. Депутат напомнил, что Крым находится вблизи к линии фронта, регион обстреливают. Но, несмотря на усилия ВСУ, остановить развитие полуострова не получилось.

    «Андрей Чибис также может похвастаться успехами. Вместе со своей молодой командой он сумел оживить Мурманскую область. Долгое время в экономике региона наблюдался застой, сейчас же здесь реализуются масштабные и интересные проекты», – подчеркивает собеседник.

    «Свой потенциал серьезно наращивает промышленность. Рыбная отрасль претерпела процесс дебюрократизации. Все больше клиентов из других краев России становятся заинтересованными в покупке местных морепродуктов. Чибис активно внедряет инновационные практики управления, что благоприятно сказывается на взаимодействии областного центра и районов», – считает он.

    «Таким образом, в решении Владимира Путина поддержать выдвижение обоих глав региона на новый срок нет ничего неожиданного. Президент всегда чутко относится к кадровой политике. Если главы регионов показывают качественный результат, им нужно дать возможность развить достигнутые результаты», – резюмирует Матвейчев.

    Ранее состоялись встречи Владимира Путина с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обоих президент поддержал на предстоящих выборах в сентябре и пожелал их кампаниям удачи.

    Аксенов поделился с главой государства экономическими успехами полуострова. «За десять лет валовый региональный продукт подрос: в 2023 году он составил 705 млрд рублей, что в 3,7 раза выше, чем по сравнению с 2014. Я в принципе все цифры буду приводить по итогам десятилетия. Собственные доходы у нас выросли с 18 млрд в 2014 до 103 млрд по 2023, то есть более чем в пять раз», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    Значительны и сельскохозяйственные успехи республики. Объем производства молочной продукции увеличился в 4,2 раза. За прошлый год было собрано 2 млн тонн всех видов зерновых. В сфере энергетики было выполнено 13,5 тыс. подсоединения домов к сетям газоснабжения, еще 5 тыс. планируется снабдить в 2024 году.

    Встреча с Андреем Чибисом началась с того, что Путин поинтересовался здоровьем губернатора. Напомним, в начале апреля на главу Мурманской области было совершено покушение, в результате которого Чибис был госпитализирован. Он ответил, что до сих пор восстанавливается, но уже находится в «рабочем режиме».

    Чибис также отчитался в ходе исполнения плана «На Севере – жить!». По его словам, впервые за 33 года в регионе удалось добиться миграционного прироста. «Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тыс. Если брать 2017 год, то это рост на 40%», – цитирует губернатора сайт Кремля. Кроме того, регион стал лидером среди арктических территорий по объему вложенных инвестиций. Данный показатель составил один трлн 200 млрд рублей.

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