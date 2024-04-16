Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Суд в России запретил «дочке» австрийской OMV вести спор с Газпромом за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление Газпрома к компании OMV Exploration & Production GmbH – «дочке» австрийской нефтегазовой OMV – о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже.
Такие данные содержатся в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС.
Ранее австрийский министр Леоноре Гевесслер заявила, что страна должна подготовить выход из договоров на поставку газа из России, которые заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV.