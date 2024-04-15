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    Поляки показывают предел поддержки киевского режима
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    Нанесен удар по расположению французских наемников в Славянске
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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    11 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    15 апреля 2024, 13:31 • Новости дня

    Рябков заявил о мрачных перспективах контроля над вооружениями

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новых соглашений по контролю над вооружениями в ближайшее время ожидать не стоит, а перспективы в этой сфере «весьма мрачные».

    «По мановению волшебной палочки новые соглашения не возникнут», – приводит его слова ТАСС.

    США, подчеркнул Рябков, должны кардинально изменить свою политику по отношению к России для возвращения к переговорам по стратегической стабильности. «Пока нет никаких признаков, что этот огромный разрушительный антироссийский заряд хотя бы минимально корректируется», – указал он.

    Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что Россия в связи с отсутствием совместных усилий со стороны других ядерных держав будет самостоятельно решать вопросы по обеспечению безопасности.

    13 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ при попытке эвакуации американского дрона Puma

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать. Об этом рассказал руководитель группы снайперов, получивший тяжелое ранение в ходе операции и представленный к высокой государственной награде.

    «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали», – рассказал стрелок ТАСС.

    Отмечается, что несмотря на ранение собеседник агентства остался прикрывать отход группы, чтобы уникальный беспилотник можно было эвакуировать для дальнейшего изучения.

    «Я воюю, честно скажу, за то, чтобы дети простые могли ходить в школу, чтобы не разрывались снаряды, чтобы они спокойно играли на площадке, чтобы их психика не была сломлена этими взрывами... Вот за это я готов умереть», – рассказал военный.

    Он отметил, что после восстановления планирует вернуться к боевым задачам.

    Снайпер уже награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». За успешное выполнение боевой задачи и захват американского БПЛА его представили к высокой государственной награде.

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    13 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

    Действия США – «фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия, русские плохие», сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Вашингтон попытался заставить Евросоюз поверить, что Украина станет «готовой к использованию», в этом вопросе он ошибся «по всем пунктам».

    Экс-разведчик добавил, что администрация президента США Джозефа Байдена считала Украину источником активов и ресурсов для Евросоюза, по задумке, ЕС должен был получить там нефть, газ, пшеницу.

    Но конфликт обернулся тем, что Россия превзошла страны Запада в военном производстве. Российская сторона, по его мнению, демилитаризирует НАТО, а не Украину.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Россия способна уничтожить армии НАТО в любое время.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    14 апреля 2024, 14:05 • Новости дня
    FT: Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%
    FT: Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия и Франция «более чем на 90% согласовали» детали сделки о приобретении 12 истребителей Rafale для сербских ВВС, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Минобороны Сербии.

    Как заявил собеседник издания, комментируя решение властей Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29, сторонам по-прежнему остается договориться о ряде финансовых условий соглашения. Он добавил, что в Сербии полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику, что невозможно в силу геополитических обстоятельств, передает ТАСС. Источник добавил, что даже если у вас есть такое желание, покупать у России не получится.

    Сербский генерал в отставке Срето Малинович заявил FT, что для ВС Сербии важно, чтобы вместе с истребителями Франция поставила ракеты «воздух — воздух». Соглашение о поставке Rafale должно включать предоставление Сербии вспомогательных систем для них, обучение сербских пилотов и обслуживание переданной техники.

    Ранее Франция пообещала поставить Украине новейшие дроны-камикадзе.

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    13 апреля 2024, 03:22 • Новости дня
    США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

    В США ввели запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, сообщило американское министерство финансов.

    Запрет вступает в силу с 13 апреля и не распространяется на добытые до этой даты металлы, передает ТАСС.

    Отмечается, что новые санкционные меры были приняты в координации с Великобританией.

    Рестрикции также ограничивают использование российских металлов на мировых биржах. В частности, Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже цветных металлов (LME) запрещено принимать российские алюминий, медь и никель.

    Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал введенный запрет «неоправданным и политизированным шагом». «Данный поступок – даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», – подчеркнул он.

    В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждает, что нынешние санкции носят «узкий адресный характер». Он признал при этом, что Вашингтон и Лондон пытались таким образом «ограничить разрушительное воздействие на рынок».

    «Предпринимая эти действия, США и Великобритания лишают Россию прибыли, необходимой для финансирования» спецоперации на Украине, заявил представитель американского ведомства.

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    13 апреля 2024, 20:06 • Новости дня
    Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности на рынке из-за санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские ограничения в торговле металлами могут привести к неопределенности на рынке, заявили члены Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME).

    LME намерено приостановить действие гарантий на металл, произведенный 13 апреля 2024 года или после этой даты, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    При этом из-за санкций может возникнуть неопределенность на рынке, после чего его участники будут требовать «использования соответствующего металла в качестве защитной меры».

    Напомним, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эти рестрикции ввели в координации с Британией.

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    12 апреля 2024, 23:54 • Новости дня
    Экс-аналитик Пентагона: Западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски заявила о расколе в рядах НАТО из-за военной помощи Украине.

    «Западная помощь привела к расколу в НАТО. Это повысило риск эскалации и заставило замолчать здравомыслящие и миролюбивые голоса», – сказала  Квятковски на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией для обсуждения западных поставок вооружений Киеву, передает ТАСС

    Она отметила, что большинство стран не поддерживает продолжение боевых действий на Украине.

    «США и НАТО смотрят на истекающую кровью Украину и говорят, что ей нужно сражаться ожесточеннее, умирать более храбро. Никто на Украине и в большинстве своем в мире не считает, что это хороший совет, поскольку он не работает», – констатировала экс-аналитик Пентагона.

    Ранее сообщалось, что политики в Вашингтоне схлестнулись в споре, что является истинной причиной конфликта на Украине – «агрессивные устремления России» или расширение НАТО на восток. При этом шеф Пентагона Ллойд Остин играет за команду, отстаивающую первую версию.

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    15 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    США заявили о передаче Москве информации после теракта в «Крокусе»

    Посол США Трейси заявила о передаче Москве Вашингтоном информации для содействия расследованию теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    После теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле», США продолжили передавать российским спецслужбам информацию для содействия расследованию и по их прямому запросу, сообщила американский посол Линн Трейси.

    Трейси в Telegram заверила, что США продолжат делиться информацией «и впредь». По ее словам, хотя между Вашингтоном и Москвой есть «реальные и глубокие разногласия», США уверены, что граждане России «имеют право жить безопасно и достойно».

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ФСБ получала от спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США передали не всю информацией.

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    13 апреля 2024, 01:42 • Новости дня
    Китай открестился от поставок оружия России и Украине

    Китай опроверг заявление США о поставках оружия России

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство КНР в Вашингтоне опровергло заявление американских чиновниках о поставках Китаем вооружений России.

    «Китай не является производителем или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», – заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

    Напомним, что ранее американские власти утверждали, что Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции, поставляя технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки.

    Однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Вашингтон не обнаружил доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России.

    Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам».

    При этом он заявил, что успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

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    13 апреля 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 210 военнослужащих, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), артиллерийское орудие и шесть минометных расчетов на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

    По его словам, также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота», два склада боеприпасов, два автомобиля и два беспилотных летательных аппарата противника, передает ТАСС.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика», САУ Krab польского производства, самоходную пушку «Гиацинт-С», орудие М119 производства США, а также шесть минометных расчетов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по позициям «Кракена» в районе Купянска в Харьковской области, в результате есть раненые и погибшие, в том числе среди боевиков украинского формирования «Кракен».

    Зафиксирован «мощный прилет» в Купянск, много раненых и погибших, «в том числе из понаехавших нацистов из «Кракена».

    Под удар также попали небольшие скопления ВСУ в районе сел Новоосиново и Ольховка.

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    12 апреля 2024, 23:36 • Новости дня
    Ребенок и еще пять человек погибли при обстреле Токмака Запорожской области

    При обстреле Токмака в Запорожской области погибли шесть человек, в том числе ребенок

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела жилого района города Токмака Запорожской области со стороны ВСУ погибли шесть человек, среди которых один ребенок, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажек. На месте работают экстренные службы, которые тушат пожар и разбирают завалы.

    Рогов предупредил о возможности повторных атак. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО.

    Рогов также сообщил, что украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак.

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    15 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    Bloomberg: Санкции стимулируют рост поставок российского металла в Китай

    Bloomberg: Западные санкции стимулируют рост поставок российского металла в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Новые западные санкционные меры, направленные против российского металла, приведут к росту его поставок в Китай, пишет агентство Bloomberg.

    По информации аналитиков издания, запрет Лондонской биржи металлов (LME) на торговлю российскими металлами может привести к еще большему росту китайского импорта, передает ТАСС.

    При этом кроме увеличения объемов поставок, санкции также могут «повысить роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики».

    Агентство уверяет, что такие действия парадоксальным образом только укрепят позиции России как ключевого поставщика сырья на мировой рынок.

    Ранее Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности на рынке из-за санкций против России.

    Напомним, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эти рестрикции ввели в координации с Британией.

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    15 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Войска РЭБ: Потенциал ОПК позволит делать терминалы Starlink целями в рамках СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциал российского ОПК позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках СВО, заявил газете «Красная звезда» начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

    По словам Ласточкина, во всех звеньях управления украинской армией широко используется большое количество терминалов, передает RT.

    Он добавил, что тема легитимности передачи коммерческих технологий одной из воюющих сторон является продолжением темы двойных стандартов международной политики США.

    Ранее SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США.

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