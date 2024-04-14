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    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

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    14 апреля 2024, 22:33 • Новости дня

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 см

    Tекст: Антон Антонов

    За день уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 94 см, он достиг 585 см, сообщили городские власти.

    К 08.00 (06.00 мск) 14 апреля был зафиксирован уровень в 491 см, к 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) – 585 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти не исключают, что уровень воды может подняться до 10 м 70 см и оказаться выше максимума 1994 года.

    12 апреля 2024, 12:40 • Новости дня
    В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены
    В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Оренбурге проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией, звучит сирена, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

    В своем Telegram-канале он указал, что в городе звучит сирена, это не учебная тревога, проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией в Оренбурге.

    Салмин сообщил, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба.

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    12 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает расти и к утру 12 апреля достиг 1115 см, сообщили в райадминистрации. За всю историю наблюдений это самый высокий показатель.

    «Уровень воды в Урале: в 00.00 (22.00 11 апреля по Москве) – 1103 см, в 2.00 (00.00 мск) – 1109 см, в 4.00 (2.00) – 1115 см», – передает сообщение ТАСС. При этом вода в реке Урал продолжает прибывать.

    Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг максимума и составляет 1087 см.

    Паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. детей. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.

    По данным губернатора, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей, причем указанная сумма является предварительной, так как вода еще не отошла, полноценно к обследованию территории власти региона еще не приступили

    При этом Паслер подчеркнул, что объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой и за сутки вырос в десятки раз.

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    13 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров, об этом заявили в городской администрации в субботу.

    К 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Урале дошел до 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, указали в мэрии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров. Опасным уровнем там считается 870 сантиметров.

    Ранее из Оренбургского городского перинатального центра эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц, 31 новорожденного и 20 пациенток гинекологического отделения из-за угрозы подтопления.

    В пятницу мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.

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    12 апреля 2024, 07:37 • Новости дня
    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для жителей Алма-Аты

    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для 30 тыс. жителей Алма-Аты

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана выявил нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

    «При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта – имеется угроза жизни для около 30 тыс. жителей Алматы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС Казахстана.

    Отмечается, что в связи с этим министр инициировал вопрос о передаче материалов в Агентство по финансовому мониторингу. В результате по данным фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование о хищении бюджетных средств.

    Директор подрядной организации подозревается в хищении более 775 млн тенге (свыше 1,7 млн доларов).

    Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков. По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску.

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    13 апреля 2024, 02:11 • Новости дня
    От паводка в Оренбурге начали строить дамбы, а в Казахстане углублять русло Урала

    В рамках защиты от паводка жители Оренбурга строят дамбы, а в Казахстане углубляет русло Урала

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за рекордного паводка на реке Урал жители Оренбурга возводят защитные сооружения, а власти Казахстана углубляют русло реки в ожидании прихода «большой воды» из России.

    В Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов на улице Донковцева начали строить дамбы, чтобы защитить свои жилища от подтопления. Власти города направили им пять самосвалов с глиной и погрузчик.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

    «Я хочу сказать огромное спасибо активным жителям за неравнодушие к своим районам, своим домам», – передает его слова ТАСС.

    В Казахстане, куда в ближайшие дни должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, ведутся работы по углублению устья реки Урал. Ожидается, что глубина устья увеличится с 40 до 200 сантиметров.

    «Проведение этих работ будет способствовать более эффективному стоку воды из реки Урал в Каспий», – отметили в администрации Атырауской области Казахстана.

    Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в ряде регионов Казахстана, граничащих с Российской Федерацией.

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    12 апреля 2024, 22:06 • Новости дня
    Уровень воды в Оренбургской области снижается, кроме реки Урал в Оренбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области наблюдается снижение уровня воды на большинстве рек, за исключением реки Урал в районе Оренбурга, где продолжается рост. Об этом сообщает правительство региона.

    «Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 см», – приводит ТАСС сообщение правительства Оренбургской области.

    Отмечается, что на остальных реках региона в течения дня уровень снизился от 2 см на Кутутыке в Кувандыке до 139 см на Урале в Орске.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга.

    В связи с этим существует риск подтопления около 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах пяти муниципальных образований: Оренбург, Оренбургский, Илекский и Беляевский районы, а также Кувандыкский городской округ.

    Для мониторинга ситуации дополнительно установлены 23 временных гидропоста в акватории реки Урал.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную метку на два метра.

    В региональном центре подтопило садово-некоммерческие товарищества и районы, находящиеся вдоль течения реки.

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    12 апреля 2024, 07:48 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг 1129 см

    Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг 1129 см, прибавив за сутки 69 см

    Tекст: Денис Тельманов

    За час уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 9 см и достиг 1129 см, при этом за сутки уровень воды вырос на 69 см.

    «Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 08:00 (06:00 мск) 12 апреля [составляет] 1 129 см (плюс 69 см за сутки; опасный уровень превышен на 199 см)», – сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1 115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг максимума и составляет 1 087 см.

    Весенний паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.



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    13 апреля 2024, 20:44 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1187 сантиметров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вода в реке Урал у Оренбурга дошла до отметки в 1187 сантиметров, сообщили в правительстве Оренбургской области вечером в субботу.

    При этом уровень воды в Орске уменьшился до 699 сантиметров, указали в областном руководстве, передает РИА «Новости».

    Порядка 11,7 тыс. домов и 18,7 тыс. приусадебных участков в регионе затопило.

    Несколькими часами ранее уровень воды в Урале у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров.

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    12 апреля 2024, 14:55 • Новости дня
    МЧС: Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную метку на два метра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Река Урал у Оренбурга перешла отметку в два метра выше опасной, сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу.

    В региональном центре подтопило садово-некоммерческие товарищества и районы, находящиеся вдоль течения реки, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Уровень воды в реке в районе Оренбурга превысил опасную отметку более чем на два метра.

    Напомним, мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. До этого уровень воды доходил в реке Урал до исторического максимума в 1115 сантиметров.

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    12 апреля 2024, 18:36 • Новости дня
    Файзуллин сделал прогноз ущерба Тюменской области от паводка

    Файзуллин: Тюменская область пройдет паводок с минимумом ущерба

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень подготовки Тюменской области к половодью оказался высок, регион пройдет этот период с минимальным ущербом, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

    Организованная в регионе подготовка позволит с минимальным ущербом пройти «ситуацию – по факту беду, которая происходит в Оренбургской области», сказал Файзуллин, передает ТАСС.

    Ранее вице-губернатор Тюменской области Владимир Чейметов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что высокий уровень воды в Тоболе и Ишиме власти ожидают к 20 апреля, регион готовится к этому.

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    13 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Токаев: Форум «Астана» отменяется из-за наводнения в Казахстане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный форум «Астана» в Казахстане отменен из-за «беспрецедентного наводнения» в стране, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Необходимость сэкономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений потребовала отмены форума, указал Токаев в соцсети X, передает RT.

    Он пояснил, что форум, намеченный на 13-14 июня 2024 года, отменен по этой причине.

    Ранее в Казахстане сообщали, что в скором времени туда должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, из-за этого начаты работы по углублению устья реки Урал.

    Также в стране выявили нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

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    12 апреля 2024, 06:47 • Новости дня
    МЧС направило в Курганскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецборт МЧС доставил из Приамурья в Курганскую область 20 водоналивных дамб для защиты от паводка.

    «Водоналивные дамбы будут защищать пункты Курганской области, где складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Дамбы представляют собой рукав, наполняемый водой для создания преграды. Отмечается, что комплекты по созданию дамб выделенные из неснижаемого запаса госрезерва.

    Из одного комплекта получается защитное сооружение протяженностью около 100 метров.

    По данным ГУ МЧС по Курганской области, пик паводка в Кургане ожидается 14–15 апреля. На сегодня подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.

    Напомним, 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру столицу региона, Курган, ожидается выше 11 метров.

    Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании по паводкам у президента Владимира Путина заявил, что укрепление дамбы Кургана должно завершиться до конца четверга.

    Общая протяженность дамбы составляет около 30 километров, ее укрепляют, чтобы поднять высоту с 8-10 метров до 11-и более метров на самых опасных участках.

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    12 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Паслер пообещал оренбуржцам компенсировать полностью утраченное при паводке жилье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителям Оренбургской области полностью возместят разрушенное жилье выплатами, заявил глава региона Денис Паслер в пятницу, сообщили в пресс-службе областного правительства.

    Тем, у кого жилье полностью утрачено, снесено, произведут выплаты на приобретение жилья в полном объеме, сказал Паслер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это касается не подтопления, а полной утраты жилья. Также губернатор поручил в срочном порядке оформлять подтопленное паводком жилье, не зарегистрированное как собственность.

    Все собственники такого жилья получат те же меры поддержки, что и другие пострадавшие. Также жителям региона компенсируют аренду жилья на срок до трех месяцев, для этого создается специальная система выплат.

    Ранее Паслер на совещании с президентом Владимиром Путиным заявлял, что предварительный ущерб от паводка в регионе может превысить 40 млрд рублей.

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    13 апреля 2024, 07:40 • Новости дня
    В Южно-Сахалинске ожидается подтопление сельхозугодий

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье, 14 апреля, в Южно-Сахалинске прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий и дорог из-за подъема уровня воды в реке Сусуя. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

    «В реке Сусуя прогнозируется подъем уровня воды... Ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части города Южно-Сахалинска», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Жителям низменных районов рекомендовано подготовиться к возможному подтоплению, иметь запас продуктов и воды, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.

    Напомним, что в октябре прошлого года тайфун с сильными дождями и штормовым ветром вызвал наводнение в Южно-Сахалинске. Тогда в областном центре был введен режим ЧС.

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    12 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Прорванный участок дамбы в Орске восстановлен

    Tекст: Ольга Никитина

    В Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля, сообщает пресс-служба МЧС.

    «В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

    Ход восстановления гидротехнического сооружения проверил глава МЧС России Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Руководителю МЧС России доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды. Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы и специализированную технику.

    «Сотрудники МЧС России развернули насосно-рукавный комплекс «Шквал». Он оснащен мощными насосами, позволяющими проводить откачку 350 литров воды в секунду», – сообщает пресс-служба.

    По последним данным, в Орске подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. Как накануне докладывал президенту министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в Орске работа началась в 588 домах, из которых ушла вода.

    Предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области может превысить 40 млрд рублей.

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