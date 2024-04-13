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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    43 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    10 комментариев
    13 апреля 2024, 15:47 • Новости дня

    Маск назвал сроки для перехода к устойчивой энергетике

    Маск: Для перехода к устойчивой энергетике осталось несколько десятилетий

    Tекст: Вера Басилая

    У человечества есть минимум несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    Предприниматель назвал неправдой заявление исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла о том, что есть только два года для принятия мер по предотвращению последствий глобального потепления, передает РИА «Новости».

    По словам Маска, нужно скорее перейти к устойчивой энергетике, но для этого есть минимум не одно десятилетие.

    Ранее Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью.

    12 апреля 2024, 16:23 • Новости дня
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

    Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала

    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

    В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.

    В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

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    12 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    Китайский дипломат сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в КНР

    Китайский дипломат сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в Китае

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Иркутске Сунь Чуаньцзян во время круглого стола на тему «Красные маршруты Иркутска» высказал критику в адрес местного аэропорта.

    По мнению дипломата, аэропорт Иркутска напоминает ему автобусные станции в китайских уездах и не соответствует запросам растущего потока туристов из Китая, сообщает агентство ИА IrkutskMedia.

    Сунь Чуаньцзян отметил, что аэропорту не хватает функциональности. Он предложил ряд мер по его модернизации, включая расширение, реконструкцию терминалов, увеличение количества стоек регистрации и зон досмотра.

    Дипломат уверен, что эти меры позволят повысить туристическую привлекательность Иркутска для туристов из Китая.

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    13 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ при попытке эвакуации американского дрона Puma

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать. Об этом рассказал руководитель группы снайперов, получивший тяжелое ранение в ходе операции и представленный к высокой государственной награде.

    «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали», – рассказал стрелок ТАСС.

    Отмечается, что несмотря на ранение собеседник агентства остался прикрывать отход группы, чтобы уникальный беспилотник можно было эвакуировать для дальнейшего изучения.

    «Я воюю, честно скажу, за то, чтобы дети простые могли ходить в школу, чтобы не разрывались снаряды, чтобы они спокойно играли на площадке, чтобы их психика не была сломлена этими взрывами... Вот за это я готов умереть», – рассказал военный.

    Он отметил, что после восстановления планирует вернуться к боевым задачам.

    Снайпер уже награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». За успешное выполнение боевой задачи и захват американского БПЛА его представили к высокой государственной награде.

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    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

    Коментарии (39)
    12 апреля 2024, 21:10 • Новости дня
    Бывшая жена Профессора Лебединского рассказала о его жизни с бомжами в США
    Бывшая жена Профессора Лебединского рассказала о его жизни с бомжами в США
    @ Антон Тушин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Светлана Кушакова, которая была в браке с артистом Алексеем Лебединским (сценическое имя - Профессор Лебединский) в середине 1990-х, заявила, что равнодушна к нынешней жизни бывшего супруга, хотя знает, что он «бомжует» в США.

    Мужчина выгнал ее из дома вместе с годовалой дочерью несколько десятилетий назад. «Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в детстве как-то не задумывался», – передает ее слова издание StarHit.

    Женщина рассказала, что Лебединский переехал из России в США по политическим причинам: «В Майами он уехал потому, что считает себя оппозицией. Я его позицию не разделяю и никогда не разделяла. Дурость на старости лет у него».

    Ранее артист сообщил поклонникам о проблемах со здоровьем. По его словам, у него развивается тяжелая депрессия. Лебединский сообщил, что он не может работать, потерял зубы, перестал следить за собой и дружит только с бомжами.

    Алексей Лебединский – советский и российский певец, клавишник, автор песен. Получил широкую известность в середине 1990-х годов за счет песен «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики» (с группой «Жуки»). Выступал под псевдоним «Профессор Лебединский».

    Коментарии (26)
    12 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал службы канцлера ФРГ Олафа Шольца разобраться, почему их совместную пресс-конференцию в Берлине в пятницу с немецкого языка на грузинский переводил представитель грузинской оппозиции, извративший заявления немецкого лидера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеюсь, службы канцлера разберутся, каким образом радикальный оппозиционер был переводчиком и извратил слова Олафа Шольца», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, канцлер вовсе не употребил выражение «закон об агентах» по поводу спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обсуждают сейчас в Грузии.

    «Использована лживая терминология при переводе. Переводчик является лицом одной из радикальных грузинских партий», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Переводить пресс-конференцию был приглашен представитель одной из радикальных оппозиционных грузинских партий, специалист немецкого языка, лектор одного из тбилисских университетов Заал Андроникашвили.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, призвал Тбилиси отозвать спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

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    13 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнив про Хиросиму и Нагасаки

    Япония раскритиковала Россию в СБ ООН якобы за «ядерную угрозу», говоря о Хиросиме и Нагасаки

    Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнив про Хиросиму и Нагасаки
    @ un.emb-japan.go.jp

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но не сказала, что это сделали США.

    Сино отметила, что Япония придерживается «четкой позиции» по поводу «российской ядерной риторики», и никогда не смирится с «угрозой России», не говоря уже о любом применении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнила про катастрофу Хиросимы и Нагасаки, которая не должна повториться. Сино не сказала, кто сбросил ядерные бомбы на Японию.

    Ранее США, Филиппины и Япония заявили о стремлении к миру без ядерного оружия. Они выразили мнение, что «применение Россией ядерного оружия на Украине было бы совершенно неоправданным».

    МИД России сделал представление послу Японии из-за деградации двусторонних отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему успех Байдена в Азии оказался на руку России.

    Коментарии (42)
    12 апреля 2024, 21:02 • Новости дня
    Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля
    Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде населенных пунктов в северной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск 50 ракет со стороны Ливана, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    Воздушная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот, следует из данных израильской системы оповещения «Цева Адом», передает РИА «Новости».

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что произвело массированный обстрел израильской артиллерии на границе с Ливаном. Как говорится в сообщении движения, было выпущено несколько десятков ракет «Катюша» по артиллерийским позициям Израиля в Зауре.

    Ранее сообщалось, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.

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    12 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    Гуцул сообщила об открытии рынка России для аграриев Гагаузии

    Гуцул: Все сельхозпредприятия Гагаузии могут экспортировать продукцию в Россию

    Гуцул сообщила об открытии рынка России для аграриев Гагаузии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Абсолютно все сельскохозяйственные предприятия Гагаузии могут беспрепятственно экспортировать свою продукцию в Россию, которая открыла свой рынок для гагаузских аграриев, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

    Гуцул в своем Telegram-канале обратилась ко всем главам предприятий из 26 населенных пунктов Гагаузии с разъяснением условий экспорта продукции в Россию. По ее словам, для этого нужно оформить разрешительные документы в ANSA (Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии), передает ТАСС.

    Ранее Гуцул сообщила, что власти Гагаузии и России ведут переговоры о возможности поставок газа в автономию по льготным ценам.

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    12 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля

    Генерал-майор Ворожцов: Большинство взрывов машин происходит из-за недооценки опасности водителем

    Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Те, кому грозит покушение, должны перед каждой поездкой проверять днище машины с помощью досмотровых зеркал и камер, а также пройти курсы по выявлению взрывчатых устройств, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сотрудники ФСБ и полиции Виталий Демидкин и Владимир Ворожцов. Ранее в Москве при подрыве машины пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    «Если кто-либо считает, что входит в группу риска и видит хоть небольшую вероятность подрыва своего автомобиля, он должен всегда возить с собой досмотровые зеркала на длинной ручке с подсветкой, чтобы найти взрывное устройство в затемненном месте или в ночное время. И перед тем, как открыть дверь в салон, нужно осматривать авто с четырех сторон без зеркала», – пояснил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

    «Конечно, взрывные устройства сейчас изготавливают такие, которые и по цвету, и по форме похожи на детали автомобилей. Поэтому, я думаю, не каждый водитель сможет его распознать, и даже не каждый сотрудник правоохранительных органов. В идеале тем, кто подозревает возможность покушения против себя, нужно пройти курсы подрывников – в той мере, в которой они доступны для гражданских, чтобы уметь точно определять взрывное устройство», – добавил он.

    «Вообще, исходным принципом здесь является именно контрразведывательная и профилактическая деятельность. Эти преступления должны максимально полно выявляться еще на этапе планирования. Но если у того, кому угрожает опасность, нет возможности привлечь для защиты таких специалистов и автомобиль не находится под постоянной персональной охраной, тогда нужно научиться выявлять СВУ самому», – подтвердил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «Автомобиль проверяется не только с помощью зеркала на шесте, но и видеокамеры. В том, чтобы научиться видеть инородное тело под днищем авто, нет никакой высокой науки. Сотрудники Росгвардии, на которых возлагают обязанности по охране и обороне объектов, учатся этому за два занятия. Еще каждому водителю нужно загнать свою машину на яму в сервис и изучить днище. Потому что появление детали, не предусмотренной конструкцией машины, видно в любом случае, даже если она крепится на магнит и хорошо замаскирована», – подчеркнул специалист.

    «Для выявления взрывчатки используются также газоанализаторы – их ставят рядом с машиной и они реагируют на различные взрывчатые вещества. Но они очень дорогие и я не уверен, что доступны гражданским. А вот натренированные собаки могут почти безошибочно реагировать на несколько типов взрывчатки. Так что можно завести четырехлапого друга, прошедшего подготовку в кинологической службе», – указал собеседник.

    «В общем, найти взрывчатку с помощью досмотровых зеркал и камер, а также с помощью собаки может любой гражданский, прошедший, так сказать, курс молодого бойца именно по этому направлению. Могу точно сказать: 90% всех покушений со взрывом автомобилей происходит из-за недооценки опасности самим объектом покушения», – резюмировал генерал.

    В пятницу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».

    Представитель экстренных служб рассказал, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас жизни Прозорова ничего не угрожает.

    Следственное управление СКР по САО возбудило уголовное дело. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура Москвы контролирует расследование.

    Прозоров в последние годы жил в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.

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    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

    Коментарии (16)
    13 апреля 2024, 09:16 • Новости дня
    Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе

    Зампостпреда в ООН Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе

    Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе.

    Дипломат в Х (ранее Twitter, заблокирован в России), комментируя выступление Кисиды в Конгрессе США, назвал его заявления постыдными и позорными, передает ТАСС.

    Кисида заявил, что Россия якобы «угрожает ядерным оружием», и заверил, что Токио является верным «союзником и стойким другом» Вашингтона.

    Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза ООН по Украине тоже обвинила Россию в «ядерной риторике». При этом, говоря про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не сказала, что это сделали США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему успех Байдена в Азии оказался на руку России.

    Коментарии (21)
    12 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Неизвестный облил кислотой двух девушек в Подмосковье

    СК возбудил уголовное дело по факту нападения «кислотного маньяка» в Подмосковье

    Неизвестный облил кислотой двух девушек в Подмосковье
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавшая от действий «кислотного маньяка» в подмосковном Монино Алена Рачкова рассказала, что плеснувшего на ее одежду смесь спугнула соседка, по факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападений на женщин в подмосковном Монино, при которых мужчина обливал их кислотой. Предварительно, пострадали две девушки.

    По данным следователей, неизвестный подошел к 16-летней девушке на улице и облил ее химической жидкостью, она получила ожоги, другая жертва «маньяка» попала в больницу с ожогами лица и тела, пишут «Известия».

    Одна из пострадавших Алена рассказала, что незнакомец плеснул какую-то вязкую субстанцию ей на одежду, но, скорее всего, целился в лицо. По ее словам, она сначала подумала, что наступила куда-то, но увидела, что на брюках какая-то смесь, которая поменяла цвет от темно-красного к фиолетовому и стала сильно жечь ногу.

    Мама девочки Юлия считает, что дочь отделалась незначительными ранами из-за того, что в момент нападения рядом с ней находилась соседка-бабушка, видимо, это напугало «маньяка».

    Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с News.ru предположил, что девушек облили, скорее всего, серной кислотой. По его словам, прожечь одежду могли соляная (HCl) и серная (H2SO4) кислота. Эксперт отметил, что серную кислоту можно изготовить в домашних условиях, а вот соляная образуется при распаде хлорки, которую используют при уборках и чистках бассейнов.

    Ранее в марте уже было нападение с кислотой на пешеходов. В подмосковном Домодедово неизвестный мужчина облил кислотой троих человек, включая 11-летнего ребенка, пострадавшие доставлены в больницу.

    До этого в центре Петербурга пару влюбленных облили кислотой.

    Коментарии (5)
    12 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
    Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран направил Вашингтону предупреждение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном по американским силам в регионе будет нанесен удар, пишет портал Axios со ссылкой на три источника в США.

    При этом в послании не уточняется, будут ли атакованы силы США даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они присоединятся к ответным операциям армии еврейского государства, отметили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем в США полагают, что иранские войска могут напасть на американских военных только при условии их участия в контрнаступлении Израиля.

    «Иранское сообщение заключалось в том, что мы атакуем силы, которые атакуют нас, поэтому не шутите с нами – и мы не будем шутить с вами», – приводит портал слова одного из источников.

    Ранее сообщалось о подготовке Израиля к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

    Коментарии (16)
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    В Москве жестко отреагировали на заявления японских властей о «ядерных угрозах» России, назвав подобные высказывания «стыдом и позором». На этой неделе с подобной риторикой выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и заместитель постпреда страны при ООН Мицуко Сино. По мнению экспертов, эти заявления – не просто ущербная дипломатия, а знак отсутствия у Токио стратегического видения ситуации в регионе. Подробности

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    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

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    Успех Байдена в Азии оказался на руку России

    В Вашингтоне прошел саммит с участием лидеров Японии и Филиппин, который американские хозяева превратили в настоящее торжества. Президенту Джо Байдену есть что праздновать: азиатское направление – единственное, где его политика успешна и приносит реальные результаты. Но чем громче он радуется, тем лучше для нас. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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