Режиссер: Итальянцев шокировал фильм RT про Донбасс

Режиссер Борщ – о фильме RT про Донбасс: У итальянцев был просто шок

Tекст: Ольга Никитина

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», – рассказала Борщ в беседе с RT.

Она подчеркнула, что картина «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» показывает всю историю противостояния.

«Причем достаточно доступно, четко, и видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть. Было много вопросов, очень разных вопросов», – отметила режиссер.

По ее словам, на показе фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» зал был полон, люди стояли даже в проходах. Один мужчина сказал мне: «Благодарю за фильм», – и добавил: «Мне бы очень хотелось и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу. Потому что ваш фильм называется «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра», – рассказала режиссер.

Напомним, группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.