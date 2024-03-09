  • Новость часаВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Планы «войны с Россией» настроили против Макрона всех французских политиков
    Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента
    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе
    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания
    ВС России продвинулись на Донецком направлении
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    Минобороны показало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска
    Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55S
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    11 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    6 комментариев
    9 марта 2024, 15:26 • Новости дня

    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2».

    Комплекс располагался недалеко от Одессы, цель была поражена в ночь на 8 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    Уточняется, что в 2020 году к работе на объекте были допущены специалисты НАТО.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе.

    8 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе

    Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром

    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Макрон известен своей любовью к привлечению внимания. Скорее всего, планы об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО – это еще один элемент самопиара. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее появились сообщения о том, что во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе.

    «Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все,  что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.

    «Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.

    «И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.  

    «Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.

    Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.

    Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Коментарии (18)
    8 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю, передает RT.

    Как утверждается, вопрос о сносе памятника подняли после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.

    В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.

    Коментарии (23)
    9 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе

    Аналитик Меркурис: Зеленский случайно раскрыл местоположение базы в Одессе

    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на секретную базу, где вручил награды операторам морских беспилотников ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта, рассказал британский аналитик Александр Меркурис американскому журналисту Алексу Христофорову.

    Меркурис заявил, российские военные отслеживали передвижение Владимира Зеленского, узнали местонахождение базы, после чего нанесли удар по ней, передает канал «360».

    Аналитик предположил, что на Западе серьезно отреагируют, если узнают, что поведение Зеленского поставило под угрозу секретность военного объекта.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Коментарии (7)
    8 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    @ IMAGO/Sven Simon/Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главы МИД страны Дмитрия Кулебы, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники.

    Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.

    По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.

    Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

    Коментарии (16)
    8 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб

    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    США уничтожают склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, которые могли бы передать украинской армии, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

    Он заявил, что не понимает, почему США уничтожает снаряды, когда Украина жалуется на их недостачу, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Киев в ближайшее время получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах.

    Коментарии (14)
    9 марта 2024, 03:42 • Новости дня
    Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог
    Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Голубев сообщил в Telegram, что «последствия на земле уточняются».

    Позднее губернатор сообщил о новой атаке. Беспилотники были сбиты силами ПВО на подлете к Морозовску.

    В результате атак пострадал сотрудник МЧС.

    Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курском уничтожен украинский беспилотник.

    Коментарии (9)
    8 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    @ Dmytro Smoliyenko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части территории ДНР, сообщают украинские СМИ.

    В четырех населенных пунктах ДНР введена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Издание отмечает, что днем ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов в Харьковской области.

    Ранее в министерстве по вопросам реинтеграции Украины сообщили, что всего из подконтрольной ВСУ части ДНР будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.

    Коментарии (7)
    9 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана

    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана с турецкого на украинский язык

    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Синхронист не смог понятно перевести на украинский язык слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Зеленский попал в казусную ситуацию в пятницу во время пресс-конференции после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    На видео слышно  бессвязные фразы синхрониста, который пытался внятно перевести слова Эрдогана на украинский язык. Журналист одного из турецких телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, но тот лишь состроил недовольную гримасу, а в это время переводчик с турецкого на украинский  издавал непонятные звуки, передает РИА «Новости».

    В итоге Зеленский обратился к журналисту с просьбой задать вопрос на английском, но получил отрицательный ответ, после чего переводить стал другой синхронист.

    Напомним, в Стамбуле в пятницу прошла встреча Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Коментарии (17)
    9 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    Над Ростовской областью перехвачено и уничтожено более 40 украинских БПЛА
    Над Ростовской областью перехвачено и уничтожено более 40 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя 47 БПЛА. ПВО перехватила и уничтожила один над Белгородской областью, два – над Курской, три – над Волгоградской, остальные – над Ростовской областью, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. Позднее произошла новая атака, БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.

    Коментарии (46)
    9 марта 2024, 02:25 • Новости дня
    Законы США запретили украинским компаниям чинить стволы гаубиц M777

    Foreign Policy узнал о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777

    Законы США запретили украинским компаниям чинить стволы гаубиц M777
    @ Sgt. Julio Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В соответствии с экспортным законодательством США у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777, сообщили СМИ.

    Если же на Украине попытаются сделать копии стволов, может возникнуть проблема с нарушением прав интеллектуальной собственности. Сами американские специалисты не могут отправиться на передовую в связи с ограничениями на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

    При этом журнал также сообщает, что госдепартамент хочет направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и «предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону». Сейчас в посольстве находятся 100–200 дипломатов и военных, направить туда могут еще 30–40 сотрудников.

    Дипломатам разрешат свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. Как пишет издание, члены Конгресса хотят, чтобы в Киеве присутствовало больше американских чиновников, которые смогут осуществлять надзор за перемещением и применением оружия из США.

    Напомним, командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен, рассказал, что вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении.

    Коментарии (2)
    9 марта 2024, 02:55 • Новости дня
    МИД России оценил снос памятника дивизии CC «Галичина» в Канаде

    МИД России призвал после сноса памятника дивизии CC «Галичина» в Канаде убрать и другие мемориалы нацистским пособникам

    МИД России оценил снос памятника дивизии CC «Галичина» в Канаде

    Tекст: Антон Антонов

    Если Канада хочет дистанцироваться от нацистского прошлого Украины, лучшим доказательством этого будет снос памятников нацистским пособникам, заявили в МИД России.

    Снос памятника дивизии СС «Галичина» в Оквилле МИД считает «первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов» в Канаде. Как ведомство отметило в Telegram, российские дипломаты, «неравнодушные активисты и журналисты» долгое время добиваются, чтобы «убрали этот и многие другие мемориалы нацистским приспешникам».

    Напомним, на кладбище в городе Оквилл снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Власти города заявили о непричастности к сносу памятника, пояснив, что «украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории».

    Коментарии (0)
    9 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Пушков предупредил Макрона о последствиях отправки войск НАТО на Украину

    Сенатор Пушков считает, что Макрону и Сикорскому нужно задуматься о последствиях отправки войск на Украину

    Пушков предупредил Макрона о последствиях отправки войск НАТО на Украину
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно публично обсудить, куда могут привести их планы отправить войска на Украину, заявил сенатор Алексей Пушков.

    По мнению сенатора, слова Макрона и Сикорского, и заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не будет отправлять войска на Украину, говорят о том, что эти планы в НАТО уже обсуждались не раз, следует из сообщения Пушкова в Telegram-канале.

    Пушков считает, озвучив публично обсуждения стран НАТО, Макрон открыл «ящик Пандоры». Сенатор сделал вывод, что в некоторых странах альянса начали подготовку общественного мнения к отправке войск на Украину в случае поражения ВСУ.

    Он также раскритиковал попытки Макрона отбиться от критики его заявлений, и посоветовал лидеру Франции и главе МИД Польши также публично обсудить, куда эти замыслы приведут их страны.

    «Ведь ничего нельзя исключать?» – написал Пушков.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что войска западных стран могут направить на Украину. По словам Сикорского, «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

    Напомним, по данным французских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы. До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

    Коментарии (24)
    9 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    Залужный признан непригодным к военной службе

    «Зеркало недели»: Медкомиссия признала негодным к военной службе Залужного

    Залужный признан непригодным к военной службе
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе медкомиссией, сообщили украинские СМИ.

    Источники издания не уточнили точную дату прохождения военно-врачебной комиссии, однако сообщили, что также в феврале Залужный подал рапорт об увольнении с военной службы, передает ТАСС.

    Издание поясняет, что после увольнения экс-главком ВСУ был выведен в распоряжение министра обороны, но ни министр обороны, ни президент Украины не предложили ему какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, поэтому Залужный уволился.

    Напомним, Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Спустя месяц Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

    Коментарии (8)
    9 марта 2024, 09:51 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал об ожиданиях в ВСУ от прихода Сырского
    Украинский пленный рассказал об ожиданиях в ВСУ от прихода Сырского
    @ Ukrainian Presidential Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    От прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского ждали перемирия и договора с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил украинский военнопленный Александр Гуприн.

    Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, сдался в плен в начале марта. По его словам, в его подразделении надеялись, что Сырский придет и уладит что-то, ведь он родился и учился в РСФСР, передает РИА «Новости».

    Украинский пленный заявил, что военные думали, что с приходом Сырского все устаканится и утихомирится, будет спокойно, ведь бывший главком Валерий Залужный требовал идти вперед и бросал ВСУ на мясные штурмы.

    Также он отметил, что на Владимира Зеленского тоже нет никаких надежд, потому что он не хочет мирных переговоров.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    Коментарии (2)
    8 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    Кулеба назвал позором ситуацию с блокировкой средств для Украины из фонда ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции назвал позором ситуацию с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира.

    Кулеба также поприветствовал недавнее принятие европейской стратегии оборонной промышленности, однако сыронизировал, что Киев «год кричит на каждом углу, что производство оружия должно быть увеличено на общеевропейском уровне», передает ТАСС.

    Он также призвал Запад признать, что стратегия отправки Украине помощи «капля по капле» больше не работает. Кулеба считает, что в случае, если такая стратегия продолжиться, все «закончится плохо».

    Он также в очередной раз заявил о конце эпохи мира в Европе.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

    Коментарии (11)
    Главное
    США гарантировали эксклюзивное военное присутствие в трех странах
    Украинский пленный рассказал об ожиданиях в ВСУ от прихода Сырского
    Кэмерон: Мира на Украине можно добиться только силой
    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон
    Экс-главу генштаба Украины уволили вслед за Залужным
    Эксперт заявил о рисках распространения «болезни Х»
    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана

    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон становится лучшим для России союзником Санду

    Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Этих двоих объединяет как минимум жесткость антироссийских заявлений, более провокационно высказываются только лидеры Польши и Прибалтики. Но то, что их пара образовалась в таком составе, удача для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Планы «войны с Россией» настроили против Макрона всех французских политиков

    «Президент сказал нам нечто поразительное». Такими словами французская оппозиция комментирует итоги встречи с лидером страны Эмманюэлем Макроном, заявившим о готовности отправить войска на Украину. Похоже, своими словами Макрон напугал не Россию, а прежде всего французских политиков и их избирателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............