  • Новость часаТурция выразила готовность принять мирный саммит по Украине с участием России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    ВС России за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    8 марта 2024, 23:48 • Новости дня

    Байден высказался о возможных дебатах с Трампом

    Байден увязал возможное участие в дебатах с поведением Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что примет решение о том, участвовать ли в теледебатах с Дональдом Трампом, в зависимости от поведения последнего.

    На соответствующий вопрос Байден ответил: «Это зависит от его поведения». На днях Трамп активно вызывал Байдена на предвыборные теледебаты, передает ТАСС.

    Напомним, после успешного для Трампа «супервторника», когда в США традиционно проводятся праймериз и кокусы сразу во многих штатах, его основной соперник среди республиканцев Никки Хейли объявила о выходе из предвыборной гонки за пост президента.

    Почти нет сомнений, что Республиканская партия выдвинет в качестве своего кандидата Трампа, а кандидатом от Демократической партии станет Байден. Предвыборные теледебаты кандидатов должны начаться осенью.

    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (18)
    8 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    @ Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Джо Байдена перед конгрессом с докладом «О положении дел в стране» позором для Америки.

    «Это был позор для нашей страны», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, выступление Байдена было преисполнено гневом, лишено сострадания и стало «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена. По словам Трампа, при Байдене в день через границу будут проходить как минимум 5 тыс. мигрантов.

    Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет.

    Коментарии (6)
    8 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу

    Американист Дудаков: Байден в обращении к Конгрессу попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США

    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Байден в обращении к Конгрессу попытался консолидировать вокруг себя американское общество, однако в итоге почти час обвинял Трампа в текущих кризисах США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее экс-президент Дональд Трамп и американский журналист Такер Карлсон раскритиковали обращение главы Белого дома.

    «Речь Байдена была без преувеличения странной. Считается, что обращение – это момент, призванный консолидировать страну вокруг президента. По идее, глава Белого дома должен был говорить о достигнутых успехах и презентовать свою стратегию на будущее. Но этого не случилось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Все выступление было посвящено тому, какой плохой Трамп. Байден винил его буквально во всем – и в том, что Конгресс не выделяет деньги на Украину, и в неразрешенном миграционном кризисе, и в последствиях сокращения налогов в период правления Трампа, и в росте госдолга», – перечислил собеседник.

    По мнению спикера, выступление было призвано перезапустить президентскую кампанию Байдена, с которой «есть большие проблемы из-за низких рейтингов». «Вряд ли у него получится осуществить задуманное. Все же официальное государственное мероприятие – это не место для того, чтобы кидаться оскорблениями и обвинениями в адрес своего оппонента на протяжении практически всего часа», – пояснил он.

    Резюмируя, Дудаков подчеркнул, что Байден фактически «попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США» и переложить ее на Трампа. «Любопытно, что действующий глава Белого дома даже не называл экс-президента по имени, ограничившись лишь формулировкой «мой предшественник», – заключил он.

    Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Среди прочего он заявил, что решительно настроен не задействовать войска США на Украине.

    «Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден. Он добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи. Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что «мы не отступим, мы не преклонимся».

    Отдельного внимания заслужила тема защиты южной границы Штатов. Правда, заговорил он об этом лишь в последние 15 минут выступления. Как пишут «Известия», по мнению Байдена, миграционный кризис нельзя разрешить установкой «сплошной стены» между Соединенными Штатами и Мексикой, поскольку это противоречит «истинно американскому духу свободы». Вместо этого президент предложил не «разделять семьи», а улучшить контроль на пропускных пунктах, в том числе установить совершенные системы досмотра. Конгрессмен от республиканцев Мэтт Розендейл раскритиковал президента за то, что столько острой теме было отведено время только в конце обращения.

    Выступление Байдена не понравилось и его главному сопернику по предвыборной гонке – Дональду Трампу. Тот назвал обращение позором для Америки. По словам экс-президента, речь была преисполнена гневом, лишена сострадания и стала «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    В аналогичном ключе слова президента прокомментировал и журналист Такер Карлсон. Он назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а еще «дряхлым стариком», а также выразил уверенность в том, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.

    Коментарии (6)
    6 марта 2024, 08:36 • Новости дня
    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена

    WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена

    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена
    @ Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта, сообщили СМИ.

    Источники The Washington Post отметили, что «дискомфорт» у украинской стороны вызвано «потенциальное присутствие [вдовы Алексея Навального Юлии] Навальной», передает РИА «Новости».

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, 22 февраля сообщалось, что в Сан-Франциско прошла встреча Байдена с вдовой и дочерью Алексея Навального. В ходе мероприятия президент США ошибся с именем вдовы Навального.

    Российская несистемная оппозиция уже заявила, что место Навального, по факту смерти которого в колонии в настоящее время проводится проверка, займет его вдова Юлия.

    Коментарии (25)
    6 марта 2024, 19:27 • Новости дня
    Хейли решила выйти из президентской гонки в США
    Хейли решила выйти из президентской гонки в США
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе из предвыборной гонки за пост президента Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление Хейли сделала в ходе выступления в городе Чарлстон в штате Южная Каролина, его транслировал телеканал Fox News, передает ТАСС.

    «Пришло время приостановить кампанию <…>. Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», – сказала она.

    Ранее из президентской гонки в США вышли бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, кандидат от республиканской партии Тим Скотт и Майк Пенс, занимавший при Дональде Трампе пост вице-президента США.

    Коментарии (6)
    8 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном
    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» «мезозойским постмодерном».

    Захарова высмеяла обращение Байдена к Путину: президент США заявил, что не уйдет, но потом добавил, что был бы умным, ушел бы сейчас. Дипломат сделала вывод, что Байден все-таки считает себя не умным, написала в своем Telegram-канале Захарова, назвав слова президента США «мезозойским постмодерном».

    Кроме того, она пошутила над советом Байдена ехать за дешевыми лекарствами в Москву, предположив, что придется добавить в список «целей для поездок в Россию» графу: «За лекарствами по совету Байдена».

    Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что выступление Джо Байдена перед Конгрессом стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (7)
    6 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о намерении Орбана обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта хочет обсудить вопрос о том, как «добиться мира на Украине и в восточной части Европы», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что. по мнению Венгрии, «мир на Украине – это президент Трамп», без победы Трампа на выборах в США надежда на мир в обозримом будущем снижается, передает РИА «Новости».

    Как признал Сийярто, в Европе большинство не разделяет такую позицию. При этом он подчеркнул, что Венгрия не собирается «указывать» жителям США, за кого им голосовать на выборах президента США.

    Министр сказал, что Венгрия «всегда работает с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются», но при президентстве Трампа «не было крупных глобальных войн», а отношения двух стран достигли «абсолютно высокого уровня».

    «Опираясь на опыт», Венгрия считает, что именно избрание Трампа помогло бы «вернуть мир к глобальной безопасности». Сийярто предположил, что украинский конфликт «не разразился бы», а кризис на Ближнем Востоке «разрешился бы гораздо быстрее», если бы Трамп одержал победу на выборах в 2020 году.

    «Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны», – сказал Сийярто.

    Он выразил уверенность, что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», поэтому «рано или поздно» стороны начнут переговоры. Чем раньше это случится, тем меньше будет жертв и разрушений, заявил Сийярто.

    Напомним, Орбан заявил, что Трамп является «единственным лидером, способным остановить» конфликт. Премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    6 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    WSJ: Хейли намерена объявить о приостановке участия в праймериз

    WSJ: Хейли в среду намерена объявить о приостановке участия в праймериз республиканцев

    WSJ: Хейли намерена объявить о приостановке участия в праймериз
    @ Richard Thigpen/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена в среду объявить о приостановке участия в республиканских праймериз в предвыборной гонке, она может призвать экс-президента страны Дональда Трампа заручиться поддержкой ее сторонников, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Согласно сообщению издания, Хейли планирует приостановить свое участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду в 10 часов по местному времени (18.00 по Москве), передает РИА «Новости».

    Источники утверждают, что Хейли напрямую не поддержит Трампа, но призовет его самого получить поддержку избирателей, которые ее поддерживали.

    Ранее в среду сообщалось, что бывший глава США Дональд Трамп побеждает в голосовании по итогам собрания партийных активистов (кокуса) Республиканской партии на Аляске по итогам обработки 42% бюллетеней.

    Коментарии (0)
    8 марта 2024, 14:02 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена позором США

    Медведев назвал неуместным сравнение Байдена с Рузвельтом

    Медведев назвал Байдена позором США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден неуместно сравнил себя с одним из предшественников Франклином Делано Рузвельтом, так как, в отличие от него, только позорит Соединенные Штаты, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выступление Байдена с традиционным посланием «О положении страны».

    Медведев на английском языке на своей страничке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что сравнение Байдена с Рузвельтом не в пользу нынешнего президента США. «Он – позор Соединенных Штатов», – считает зампред Совбеза, передает ТАСС.

    Как напомнил Медведев, Рузвельт вывел Америку из депрессии, даже будучи в инвалидном кресле, в то время как «умственно отсталый человек Байден» решил затащить человечество в ад.

    Кроме того, добавил политик, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир, а Байден пытается начать третью мировую войну. Наконец, Рузвельт боролся против фашистов, а Байден борется за них, заключил Медведев.

    Ранее экс-президент Дональд Трамп и американский журналист Такер Карлсон раскритиковали обращение главы Белого дома.

    Американист Малек Дудаков указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу.

    Коментарии (12)
    6 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Трамп назвал прекрасным днем «супервторник» с праймериз в США

    Трамп на фоне сообщений о своей убедительной победе на праймериз в «супервторник» в США назвал его прекрасным днем

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне сообщений СМИ о победе Дональда Трампа на республиканских праймериз в «супервторник», экс-президент США заявил, что «это был прекрасный день и вечер».

    Трамп заявил, что «супервторник» стал «невероятным мигом в истории» США, хотя ему «было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще». «Мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп побеждает в 11 из 15 штатов на праймериз Республиканской партии. Результаты по Аляске, Вермонту, Юте и Калифорнии неизвестны. По оценке NBC, Трамп набирает голоса 664 делегатов (из необходимых 1215), его соперница Никки Хейли – 46.

    Напомним, ранее Трамп уже одержал победу на праймериз в нескольких штатах, но в Вашингтоне Хейли получила вдвое больше голосов, чем он. При этом Хейли уже пообещала, что, вопреки традиции, не поддержит Трампа в случае своего поражения.

    Коментарии (0)
    8 марта 2024, 10:48 • Новости дня
    Байден пошутил, что хотел бы страдать от умственного расстройства

    Президент США Джо Байден пошутил, что хотел бы страдать от умственного расстройства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден после выступления с ежегодным посланием «О положении страны» в шутку сказал, что хотел бы страдать от умственного расстройства, сообщила газета The New York Times.

    Байден признался, что хотел бы, чтобы у него было когнитивное нарушение, во время продолжительной беседы с законодателями, из чего конгрессмен-демократ Джерри Надлер сделал вывод, что состояние президента США не вызывает опасений, передает ТАСС.

    Член Палаты представителей Никема Уильямс отметила, что он полон энергии.

    «У меня слишком много энергии. В этом и проблема», – ответил Байден.

    Ранее врачи заявили, что сочетание нейродегенеративного заболевания у Джо Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения.

    Белый дом опубликовал медицинское заключение врача после проведенного Джо Байденом обследования, в нем утверждается, что президент США страдает от апноэ во сне, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

    Коментарии (16)
    8 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Карлсон назвал речь Байдена в Конгрессе самой «неамериканской»

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в прямом эфире на своей странице в соцсети X назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а также «дряхлым стариком», передает ТАСС.

    Американский журналист выразил уверенность, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.

    В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп назвал Байдена «марионеткой» России и Китая.

    Коментарии (0)
    7 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Трамп позвал Байдена на дебаты

    Дональд Трамп позвал Джо Байдена на дебаты

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на участие в выборах осенью 2024 года от Республиканской партии, позвал действующего лидера страны Джо Байдена, который также планирует участвовать в выборах, но от Демократической партии, на дебаты.

    «Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», – приводит слова Трампа ТАСС.

    При этом в Белом доме отказались уточнить, готов ли Байден принять участие в теледебатах с Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер переадресовала вопрос об участии Байдена в дебатах к представителям предвыборного штаба.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Теледебаты кандидатов в президенты пройдут 16 сентября в штате Техас, 1 октября в штате Вирджиния, и 9 октября в штате Юта.

    Коментарии (5)
    6 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о встрече Трампа с Маском

    Bloomberg сообщило о встрече Трампа с Маском и попытках экс-президента США привлечь средства для финансирования кампании

    Tекст: Антон Антонов

    В период, когда экс-глава американского государства Дональд Трамп пытается найти спонсоров для финансирования президентской кампании, он встретился с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщают информационные агентства.

    Как пишет Bloomberg, кампания Трампа «испытывает нехватку средств». По данным New York Times, Маск пока не принял решение о том, финансировать ли кампанию Трампа. При этом, по данным Forbes, состояние Маска оценивается примерно в 200 млрд долларов. Он может практически нивелировать «огромное финансовое преимущество Байдена и его союзников», передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США.

    Коментарии (0)
    8 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»

    Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «марионеткой» России и Китая.

    Трамп в социальной сети Truth Social ответил на критику в свой адрес со стороны Байдена, заявившего, что 45-й президент США якобы «прогибался» перед российским президентом. Республиканец заявил, что нынешний президент США «дал им все, включая Украину». «Я забрал [газопровод] «Северный поток 2», он отдал его им!» – передает РИА «Новости» слова Трампа.

    Байден, как считает Трамп, «был марионеткой [президента России Владимира] Путина и [китайского лидера] Си [Цзиньпина] и буквально каждого другого лидера».

    Кроме того, Трамп назвал ситуацию на южной границе страны катастрофой из-за политики Байдена.

    Коментарии (3)
    Главное
    Американист объяснил ошибки Байдена в обращении к Конгрессу
    В США спрогнозировали, что Россия освободит больше территорий перед переговорами
    Кулеба назвал позором ситуацию с блокировкой средств для Украины из фонда ЕС
    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб
    Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России
    Украинцы начали массово снимать деньги со счетов из-за мобилизации
    Замешенный в скандалах экс-замглавы офиса Зеленского стал советником министра обороны

    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон становится лучшим для России союзником Санду

    Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Этих двоих объединяет как минимум жесткость антироссийских заявлений, более провокационно высказываются только лидеры Польши и Прибалтики. Но то, что их пара образовалась в таком составе, удача для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный начинает дипломатическую карьеру – он отправлен украинским послом в Великобританию. Что означает этот политический поворот? Почему лидер киевского режима Владимир Зеленский принял именно такое решение и чем оно может оказаться в итоге опасно для него самого? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............