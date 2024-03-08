Байден высказался о возможных дебатах с Трампом

Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу

Американист Дудаков: Байден в обращении к Конгрессу попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США

Tекст: Алёна Задорожная

«Речь Байдена была без преувеличения странной. Считается, что обращение – это момент, призванный консолидировать страну вокруг президента. По идее, глава Белого дома должен был говорить о достигнутых успехах и презентовать свою стратегию на будущее. Но этого не случилось», – сказал американист Малек Дудаков.

«Все выступление было посвящено тому, какой плохой Трамп. Байден винил его буквально во всем – и в том, что Конгресс не выделяет деньги на Украину, и в неразрешенном миграционном кризисе, и в последствиях сокращения налогов в период правления Трампа, и в росте госдолга», – перечислил собеседник.

По мнению спикера, выступление было призвано перезапустить президентскую кампанию Байдена, с которой «есть большие проблемы из-за низких рейтингов». «Вряд ли у него получится осуществить задуманное. Все же официальное государственное мероприятие – это не место для того, чтобы кидаться оскорблениями и обвинениями в адрес своего оппонента на протяжении практически всего часа», – пояснил он.

Резюмируя, Дудаков подчеркнул, что Байден фактически «попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США» и переложить ее на Трампа. «Любопытно, что действующий глава Белого дома даже не называл экс-президента по имени, ограничившись лишь формулировкой «мой предшественник», – заключил он.

Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Среди прочего он заявил, что решительно настроен не задействовать войска США на Украине.

«Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден. Он добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи. Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что «мы не отступим, мы не преклонимся».

Отдельного внимания заслужила тема защиты южной границы Штатов. Правда, заговорил он об этом лишь в последние 15 минут выступления. Как пишут «Известия», по мнению Байдена, миграционный кризис нельзя разрешить установкой «сплошной стены» между Соединенными Штатами и Мексикой, поскольку это противоречит «истинно американскому духу свободы». Вместо этого президент предложил не «разделять семьи», а улучшить контроль на пропускных пунктах, в том числе установить совершенные системы досмотра. Конгрессмен от республиканцев Мэтт Розендейл раскритиковал президента за то, что столько острой теме было отведено время только в конце обращения.

Выступление Байдена не понравилось и его главному сопернику по предвыборной гонке – Дональду Трампу. Тот назвал обращение позором для Америки. По словам экс-президента, речь была преисполнена гневом, лишена сострадания и стала «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

В аналогичном ключе слова президента прокомментировал и журналист Такер Карлсон. Он назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а еще «дряхлым стариком», а также выразил уверенность в том, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.