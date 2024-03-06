Путин рассказал о праве людей в рамках закона высказывать свою позицию

Путин: Негосударственные контакты могут создать условия для выравнивания отношений между странами

Tекст: Кристина Цыцура

«Молодежь, конечно, может вносить свою лепту в выстраивание межгосударственных отношений. Как? Да очень просто. Просто заявлять свою позицию внутри страны, но в рамках закона и конституции своей страны или своих стран. Только так нужно действовать», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он подчеркнул, что не призывает к каким-либо акциям неповиновения. «Но свою позицию в демократической стране человек может сказать? Может, так и нужно делать. Думаю, что это и будет создавать такие негосударственные формы контактов, которые создадут условия для того, чтобы выравнивать отношения и на государственном уровне», – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что двери России распахнуты для молодых людей из разных стран и для их начинаний. Российский лидер добавил, что Россия хотела создать для всех условия свободы, творчества, дружбы, и выразил надежду, что это удалось.

Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны были заполнены на 100%.



