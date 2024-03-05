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Бывшим замглавам свердловского прокурора и СК смягчили приговор
Экс-замглавы свердловского прокурора и экс-замглавы свердловского СК смягчили приговор по делу о взятке
Бывшему заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему замглавы регионального следственного управления СК Михаилу Бусылко смягчен приговор по делу о взятке, сообщили в облсуде.
Бусылко и Чуличков, согласно данным следствия, получили взятку 2 млн рублей за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.
Взятку передал владелец завода, он же позже обратился с заявлением о вымогательстве взятки. Обвинение предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил Чуличкову восемь лет и четыре месяца колонии, Бусылко – восемь лет колонии строгого режима. Адвоката Вячеслава Вострецова за посредничество во взяточничестве осудили на восемь лет и семь месяцев строгого режима. Приговор обжаловали.
Судебная коллегия установила, что Чуличков получил 1 млн рублей, а Бусылко и Вострецов были посредниками в передаче денег. Действия Чуличкова переквалифицированы на статью на пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Осужденному назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев строгого режима и штраф в 5 млн рублей.
Действия Бусылко переквалифицировали на статью «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере». Ему назначили приговор в виде шести с половиной лет колонии общего режима и штраф в 5 млн рублей. Вострецову наказание заменили на восемь лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.