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Орнелла Мути призвала российских дизайнеров не ориентироваться на Запад
На Московской неделе моды Орнелла Мути призвала русскую публику и журналистов гордиться своими талантами, чтобы построить сильную индустрию моды, а не ориентироваться на Запад.
В Telegram-канале события указано, что актриса восхитилась Россией в вопросе моды.
«В России есть столько талантов, особенно когда речь заходит о моде. Очень важно, чтобы их аудитория их поддерживала, а медиа – освещали. Следить нужно не только за парижской и итальянской модой, но и гордиться своей собственной модой, чтобы она набрала достаточный размах» – подчеркнула Мути.
Также итальянская актриса сказала, что ей понравились дизайнеры, которых она увидела на Московской неделе моды.
Отмечается, что актриса носит платья Ульяны Сергеенко.
Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли пригласили выйти на подиум на Московской неделе моды.
Ранее сообщалось, что Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.