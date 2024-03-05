Мантуров рассказал о потенциале и дальнейшем развитии новых регионов

Tекст: Ольга Никитина

Мантуров заявил Херсонскому агентству новостей, что в первую очередь речь идет о производстве техники и комплектующих для угольной, горнорудной, металлургической, энергетической, химической отраслей, производстве железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники и другого уникального специализированного оборудования, а также выпуске продукции для российского судостроения, машиностроения, автопрома и других направлений.

Министр сообщил также, что усилия правительства сейчас сосредоточены на восстановлении промышленного потенциала Донбасса и Новороссии. «Весь промышленный сектор новых регионов, безусловно, имеет потенциал для внедрения инноваций и искусственного интеллекта, но сейчас мы сосредоточены на первоочередной задаче – восстановлении разрушенной производственной инфраструктуры и ликвидации моральной и технологической отсталости оборудования, чтобы максимально повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции», – сказал он.

Он добавил, что для этих целей уже выданы займы на 2 млрд рублей. В этом году планируется вложить в развитие промышленности еще около 5 млрд рублей.

Мантуров отметил, что местные торговые сети в этих регионах сейчас активно развиваются, а заход ведущих маркетплейсов на рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – это вопрос скорого времени, передает Донецкое агентство новостей.

Вице-премьер добавил, что в Донбассе и Новороссии уже активно открываются торговые сети из соседних регионов. К примеру, крупная региональная торговая сеть, работающая по ЦФО и ЮФО, открыла первый дискаунтер в Донецке и готова работать в Запорожской и Херсонской областях. А торговая сеть из Крыма открыла семь магазинов в Херсонской области и супермаркет – в Запорожской.

«Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий. С весны прошлого года в рамках работы Минпромторга России удалось перезапустить около 160 промышленных площадок, которые обеспечили работой еще 11,5 тыс. человек, в этом году планируем запустить еще порядка 40», – приводит слова министра Луганский информационный центр.

При этом вице-премьер уточнил, что «многое зависит от того, как будет складываться боевая обстановка», важно, чтобы предприятия не попадали в зону обстрелов».