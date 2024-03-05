  • Новость часаШойгу: Российские войска не дали ВСУ закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи
    На белгородской нефтебазе потушили пожар после атаки украинского дрона
    В Совфеде объяснили причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
    Сотрудник ВВС США задержан за передачу секретных сведений о конфликте на Украине
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    23 комментария
    5 марта 2024, 13:51 • Новости дня

    Мантуров рассказал о потенциале и дальнейшем развитии новых регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Донбасс и Новороссия обладают обширным промышленным потенциалом и серьезно дополнят производство продукции для российского судостроения, машиностроения и автопрома, заявил зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

    Мантуров заявил Херсонскому агентству новостей, что в первую очередь речь идет о производстве техники и комплектующих для угольной, горнорудной, металлургической, энергетической, химической отраслей, производстве железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники и другого уникального специализированного оборудования, а также выпуске продукции для российского судостроения, машиностроения, автопрома и других направлений.

    Министр сообщил также, что усилия правительства сейчас сосредоточены на восстановлении промышленного потенциала Донбасса и Новороссии. «Весь промышленный сектор новых регионов, безусловно, имеет потенциал для внедрения инноваций и искусственного интеллекта, но сейчас мы сосредоточены на первоочередной задаче – восстановлении разрушенной производственной инфраструктуры и ликвидации моральной и технологической отсталости оборудования, чтобы максимально повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции», – сказал он.

    Он добавил, что для этих целей уже выданы займы на 2 млрд рублей. В этом году планируется вложить в развитие промышленности еще около 5 млрд рублей.

    Мантуров отметил, что местные торговые сети в этих регионах сейчас активно развиваются, а заход ведущих маркетплейсов на рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – это вопрос скорого времени, передает Донецкое агентство новостей.

    Вице-премьер добавил, что в Донбассе и Новороссии уже активно открываются торговые сети из соседних регионов. К примеру, крупная региональная торговая сеть, работающая по ЦФО и ЮФО, открыла первый дискаунтер в Донецке и готова работать в Запорожской и Херсонской областях. А торговая сеть из Крыма открыла семь магазинов в Херсонской области и супермаркет – в Запорожской.

    «Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий. С весны прошлого года в рамках работы Минпромторга России удалось перезапустить около 160 промышленных площадок, которые обеспечили работой еще 11,5 тыс. человек, в этом году планируем запустить еще порядка 40», – приводит слова министра Луганский информационный центр.

    При этом вице-премьер уточнил, что «многое зависит от того, как будет складываться боевая обстановка», важно, чтобы предприятия не попадали в зону обстрелов».

    4 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым

    Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку

    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

    Коментарии (46)
    4 марта 2024, 22:25 • Новости дня
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС

    Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

    Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

    Коментарии (67)
    4 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов

    Ветеран «Альфы» Филатов рассказал, какие меры позволят предотвратить украинские диверсии

    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов
    @ t.me/bbbreaking

    Для борьбы с украинскими диверсантами в России необходимо усилить контроль на границе с Украиной, а россиянам стоит бдительнее относиться к появлению новых людей и странностям у соседей и знакомых, сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя подрыв опор моста под Самарой. Обо всех странностях он призвал сообщать правоохранительным органам.

    «Первоначально надо отслеживать пересечение границы, потому что в основном сейчас диверсионные группы заходят через границу между Украиной и Россией, – говорит Филатов. Он подчеркивает, что на границе уже много раз были обнаружены и нейтрализованы диверсионные группы, но «кто-то может просочиться».

    Также, по словам ветерана «Альфы», в борьбе с диверсионными проявлениями противника не обойтись без помощи населения. «Диверсионные группы действуют не в вакууме, они находятся на нашей территории, и бдительность могла бы помочь в своевременном обнаружении этих людей. Обращайте внимание на своих соседей, на их поведение и разговоры, на новых людей в городах, в сельской местности. Когда возникают какие-то непонятные соседи, которые странно себя ведут, у них слышен говор, а с собой у них вещи нетипичные, то это повод сигнализировать силовикам», – говорит специалист.

    По его словам, сотрудникам правоохранительных органов, в свою очередь, следует обрабатывать каждый поступающий сигнал. Именно благодаря таким проверкам можно своевременно выявить потенциального диверсанта.

    Также он отметил, что устанавливать взрывные устройства на объектах инфраструктуры могут не только заброшенные извне группы, но и завербованные украинскими спецслужбами российские граждане. В этом случае также необходима совместная работа силовиков и населения.

    «Здесь, опять же, важна бдительность граждан. Если ваш сосед вдруг изменился, стал вести себя странно, может быть где-то проговорился, то нужно тут же сообщать. Причем, как правило, когда рассматриваешь такого рода преступления, отматываешь события назад, видно, что человек с соседом или с близким человеком чем-то поделился, что-то такое сказал, намекнул, а в результате – диверсия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее к таким странностям и сообщать о них», – заключил Филатов.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области из-за подрыва опор моста через реку было приостановлено движение поездов. Пострадавших в результате происшествия нет. 

    Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на месте было обнаружено еще одно взрывное устройство, но неразорвавшееся. Он подчеркнул, что ответственность за эту диверсию взял на себя киевский режим.

    Коментарии (24)
    4 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Украины.

    В интервью чешской газете Pravo Макрон заявил, что не исключил бы отправку войск на Украину в принципе, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО в Париже, передает ТАСС.

    Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Париж не рассматривает направление своих солдат на Украину в ближайшем будущем, а «открывает дискуссию и раздумывает обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».

    «Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», – добавил он.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

    Коментарии (40)
    4 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии не смогли подготовиться к сдерживанию российских сил у Авдеевки, сообщил один из бойцов ВСУ в беседе с CNN.

    Дело не столько в том, что ВС России наступают, сколько в том, что украинская армия плохо подготовилась к этому, заявил неназванный украинский военнослужащий CNN, передает ТАСС.

    ВСУ не подготовили хороших позиций и по этой причине продолжали отступать. Российская армия демонстрирует превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике и продвигается вперед. Украинским военным «без оружия» не остается ничего, кроме как отступать или ждать, пока «их всех не убьют», сказал офицер ВСУ.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны.

    Коментарии (19)
    5 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    Представлен возможный сценарий нападения на Россию

    «Военная мысль» представила возможный сценарий нападения иностранного государства на Россию

    Представлен возможный сценарий нападения на Россию
    @ Christopher Maldonado/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.

    Как указывается в статье в журнале, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение наземной, морской, воздушной, космической и информационной инфраструктуре противника, передает РИА «Новости».

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки».

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию боевого применения как в мирное, так и в военное время.

    Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Коментарии (30)
    5 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России

    «Ведомости» рассказали о трех группах изменений в Налоговый кодекс России

    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве приступили к работе над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, пишут СМИ.

    Источник «Ведомостей» рассказал, что изменения в Налоговый кодекс можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над НДФЛ и предусматривает, в частности, введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Кроме этого, рассматривается масса других вариантов, как усовершенствовать НДФЛ. По информации издания, снижение начальной ставки налога в 13% не обсуждается.

    Вторая группа изменений касается налога на прибыль. По словам источников, речь идет о повышении этого сбора. Конкретная величина пока не называется.

    Третьим блоком изменений станут налоговые льготы, которые затронут граждан с более низкими доходами, а также компании, которые осуществляют капвложения.

    В Кремле отмечали ранее, что Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

    Коментарии (19)
    4 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
    Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    У певца Филиппа Киркорова произошел конфликт с работниками СМИ во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню.

    Сначала артист отказался отвечать на вопросы журналистов, а затем команда Киркорова «в категоричной форме» попросила работников СМИ не мешать певцу идти в гримерку. В итоге все закончилось перепалкой, пишет «Московский комсомолец».

    «Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», – отметил один из очевидцев.

    Ранее Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение.

    Коментарии (29)
    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории в случае заинтересованности в этом стран ЕС.

    На ваш взгляд
    Заинтересована ли Россия в продолжении транзита газа в ЕС через Украину после 2024 года?



    Результаты


    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    Коментарии (12)
    4 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самым враждебным по отношению к Москве государством является Британия, которая на протяжении 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь страны, сделав так, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».

    Об этом заявил постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, передает ТАСС.

    Он отметил, что неважно, о каком периоде истории идет речь, о Российской империи, Советском Союзе или Российской Федерации – итог один и тот же. Британия всегда пыталась вредить России.

    Ранее в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных.

    Коментарии (11)
    5 марта 2024, 03:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости

    Задержанный за вандализм во Владивостокской крепости уроженец Узбекистана объяснил решение оставить надпись на памятнике

    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости
    @ t.me/su_skr25

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженец Узбекистана, который оставил надпись на памятнике «Поспеловская батарея» (входит в состав Владивостокской крепости), думал, что пишет на обычной стене, заявил источник.

    По словам источника РИА «Новости», девушка и молодой человек 23 лет «хотели просто написать, как на (обычной) стене». Как заявил источник, они «не подумали, что это памятник». Источники сообщают, что у задержанного есть вид на жительство.

    Напомним, открыто уголовное дело по факту повреждения Поспеловской батареи – в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника «Akosh+Sasha». Девушка и молодой человек задержаны.

    Коментарии (23)
    5 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Россиянин и грузины подрались на борту самолета из Меммингема в Кутаиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Драка на борту между пассажирами из Грузии и России привела к вынужденной посадке в Румынии самолета авиакомпании Wizzair, который выполнял рейс из немецкого Меммингема в Кутаиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании «Рустави-2», россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, грузин сделал ему замечание, началась драка, во время которой гражданину России разбили лицо мобильным телефоном.

    После того, как россиянин и несколько грузин, участвовавших в конфликте, были переданы румынской полиции, самолет продолжил рейс до Кутаиси.

    Коментарии (18)
    4 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    В колонии одобрили УДО актеру Ефремову
    В колонии одобрили УДО актеру Ефремову
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство исправительной колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрило его ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

    Комиссия в колонии удовлетворила его ходатайство об УДО, теперь предстоит вынести судебное решение, сказал Волков, передает ТАСС.

    Ранее адвокат Александр Добровинский сообщал, что представители Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности УДО актера.

    Коментарии (28)
    4 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Медведев поговоркой про ежа описал подрывную работу США

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поговоркой про ежа описал методы, которые использует американская сторона для воздействия на другие страны.

    Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, предложил представить ситуацию, когда в мире возникла группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения США. «И эта группа стран решила, как говорится на русском языке – грубо, но образно – засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам», – приводит его слова ТАСС.

    «Русский язык хорош в этом смысле», – отметил Медведев.

    Примерами такого воздействия стали бы попытки раскачивать внутреннюю ситуацию в США через поддержку разного рода гражданских инициатив, сказал зампред СБ России. Одновременно с этим, по его словам, расставлялись бы вокруг США военные базы с ударным вооружением. Кроме того, велась бы работа на идеологическом направлении, шло фальсифицирование истории, отметил он.

    В этом, как подчеркнул Медведев, заключается «природа политического режима Соединенных Штатов». Подобная активность против США, по его словам, наткнулась бы на жесточайшее противодействие со стороны Вашингтона и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0.

    Также Медведев заявил, что оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего.

    Коментарии (8)
    Главное
    Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
    Германия усилила меры по борьбе со шпионажем
    Премьер Эстонии опубликовала доказательство, что «не ест россиян»
    Россиянин и грузины подрались на борту самолета из Меммингема в Кутаиси
    Вован и Лексус посмеялись над «игривым» премьером Ирландии
    Лифт с 13 пассажирами рухнул в высотке Петербурга
    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости

    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу

    Украина готова продолжать прокачивать российский газ по своей территории даже после окончания действия контракта с Газпромом. Однако Киев ставит несколько условий европейским партнерам. Как Украина хочет изменить доставку газа из России в Европу и согласятся ли на новые условия европейские компании и Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    «Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость

    Дональд Трамп одержал принципиально важную для себя победу, без которой его шансы вернуться во власть рисковали скукожиться. Интересы американской государственности и личные интересы Трампа внезапно совпали, поэтому Верховный суд США вынес вердикт в его пользу. В остальном Вашингтон доказал, что ненавидит Трампа гораздо больше, чем вся остальная Америка. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры бьют по больному месту Украины

    Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............