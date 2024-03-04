Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».10 комментариев
СМИ: Сотрудники Белого дома при Трампе употребляли психостимуляторы
Rolling Stone: Сотрудники Белого дома при Трампе имели облегченный доступ к психостимуляторам из-за стресса
Работники Белого дома во время президентства Дональда Трампа могли легко получить доступ к психостимуляторам и седативным препаратам, этим сотрудники часто пользовались, в том числе вместе с алкоголем, пишет издание Rolling Stone со ссылкой на источники.
В январе генинспектор Пентагона выпустил доклад, в нем говорилось, что медицинское подразделение Белого дома заказывало тысячи доз психостимулятора модафинила, передает РИА «Новости».
Бывшие сотрудники администрации президента сообщили, что стимулятор регулярно выдавался тем работникам, которым требовался заряд энергии. Препарат получали и те, кто участвовал в написании речей Трампа, а также работавшие допоздна.
Также сотрудникам раздавали Ксанакс, который некоторые могли мешать с алкоголем, это делалось для того, чтобы «пережить заоблачный уровень стресса» на работе.