  • Новость часаВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ
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    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
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    Шойгу велел привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам ОПК на Алтае
    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года
    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына
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    17 комментариев
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    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 14:50 • Новости дня

    Посол: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России

    Посол в Вене Любинский: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийские банки не открывают счета для занимающихся двусторонним гуманитарным сотрудничеством российских организаций, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

    По его словам, положение россиян в Австрии в целом удовлетворительное, однако наблюдаются сложности с банковским обслуживанием, передает ТАСС.

    При этом Любинский отметил, что в Австрии не зафиксировано вопиющих случаев дискриминации россиян.

    Ранее Австрия выступила против использования замороженных активов России для покупки оружия Киеву.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    29 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

    По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами, передает ТАСС.

    В частности, власти Армении заявили о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией этих передач.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на сознательные попытки Армении ухудшить отношения с Россией.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    30 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол Копыркин: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наблюдательные посты с российскими пограничниками расположены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил ереванскому порталу 24News посол России Сергей Копыркин.

    По его словам, за российский счет вдоль границы с Азербайджаном были размещены российские пограничники по просьбе премьера Пашиняна, передает ТАСС.

    Копыркин добавил, что армянская сторона все же «не решилась узаконить в правовом плане размещение наблюдательных постов российских пограничников».

    Ранее в МИД России заявили, что единственной гарантией суверенитета Армении является присутствие 102-й военной базы России на армянской территории.

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    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

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    29 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Известный своей любовью к России сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

    Имеющий гражданство Сербии и Франции режиссер заверил, что является гражданином мира, а особенно – России, передает ТАСС.

    Кроме того, Кустурица отметил, что готов сотрудничать с Россией, в частности, с сербским актером Милошем Биковичем.

    В прошлом году сербский режиссер посетил фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, где сообщил, что планирует посетить новые регионы России.

    Также Кустурица заявил, что решил снять фильм «Лавр» на русском языке.

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    29 марта 2024, 20:54 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР причастного к обстрелам Луганска украинца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Луганской народной республике сообщило о задержании гражданина Украины, который причастен к ударам по Луганску.

    «УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Установлено, что задержанный передавал сотрудникам службы безопасности Украины данные о местах дислокации российских военных и информацию о различных объектах на территории ЛНР. Он признался, что причастен к атаке на предприятие в Луганске, совершенной с использованием ракет Storm Shadow в мае прошлого года.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Накануне сообщалось о задержании в Херсонской области диверсанта с американскими минами, планировавшего совершить теракт.

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    29 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

    Гладков: При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате украинских обстрелов за последние сутки в Белгороде получили повреждения 93 квартиры в 24 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Атаки со стороны ВСУ также привели к разрушениям на четырех социальных объектах и одном хозяйственном субъекте, повреждены два гаража и 36 автомобилей, сообщил глава региона в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Кроме того, по информации Гладкова, в Белгородском районе при обстрелах получили повреждения 16 частных домов, три многоквартирных дома и здание торгового центра. Украинские войска продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, где за сутки были повреждены восемь частных домов, две квартиры, склад предприятия и автомобиль.

    В Корочанском и Краснояружском районах были обнаружены и уничтожены взрывоопасные предметы, а в Старооскольском городском округе в урочище «Ублинские горы» нашли фрагменты беспилотника.

    В Шебекинском городском округе при обстрелах со стороны ВСУ повреждены два частных дома, в Шебекино повреждена линия электропередачи. В Яковлевском городском округе украинский беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в районе Томаровки.

    Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ в Белгороде погиб мужчина.

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    29 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили вето на резолюцию СБ ООН по теме санкций против Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Применение вето на резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против Северной Кореи соответствует интересам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, такая позиция больше соответствует интересам России, передает ТАСС.

    До этого Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе.

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