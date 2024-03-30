Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
Посол: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России
Посол в Вене Любинский: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России
Австрийские банки не открывают счета для занимающихся двусторонним гуманитарным сотрудничеством российских организаций, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
По его словам, положение россиян в Австрии в целом удовлетворительное, однако наблюдаются сложности с банковским обслуживанием, передает ТАСС.
При этом Любинский отметил, что в Австрии не зафиксировано вопиющих случаев дискриминации россиян.
Ранее Австрия выступила против использования замороженных активов России для покупки оружия Киеву.