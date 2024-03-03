Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.18 комментариев
В Ингушетии возбуждено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, сообщает СК России.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, передает РИА «Новости».
В воскресенье сообщалось, что в Карабулаке в Ингушетии идут мероприятия по нейтрализации боевиков. Позже стало известно, что шестерых боевиков, приверженцев террористической организации ИГ (запрещена в РФ), ликвидировали в ходе КТО в Карабулаке.
2 марта в Ингушетии ввели режим КТО в границах четырех улиц Карабулака – Осканова, Рабочей, Набережной и Джабагиева.