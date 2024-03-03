Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Bild: Спецназ начал операцию в Берлине по делу о террористах RAF
Cпецназ проводит операцию в Берлине в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» (RAF), выстрелы слышны в районе Фридрихсхайн, сообщило издание Bild.
Как говорится в сообщении, спецназ начал операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье, слышны выстрелы, передает РИА «Новости». Издание уточняет, что операция проводится в рамках дела о поиске террористов RAF, задержаны минимум двое человек, о пострадавших не сообщается.
Напомним, во вторник правоохранители Германии задержали участницу леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летнюю Даниэлу Клетте.