ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, ВСУ за сутки потеряли почти 400 человек

Tекст: Вера Басилая

Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ около Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки АS-90 , Krab, три установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, американское буксируемое орудие М119, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

Также на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежеии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР.

Поблизости от Петровского, Ленинского и Орловки ДНР отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американскую машину пехоты Bradley, а также гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны возле Новодонецкого, Угледара и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, три бронемашины, американскую самоходную артустановку Paladin и гаубицу «Мста-Б».

На Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рялдром с Синьковкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, танк, две бронемашины. Поражены самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ около Ивановки Херсонской области и Работино, Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и склад боеприпасов.

Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 112 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 107 украинских беспилотников.