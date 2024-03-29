МИД назвал российскую военную базу в Армении единственной гарантией суверенитета

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя доклад «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленный под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, в МИД заявили, что изложенные в нем предложения в сфере безопасности противоречат здравому смыслу, передает ТАСС.

«Присутствие 102-й РВБ (российской военной базы) и российских пограничников – единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, – опасная демагогия. Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен», – указали в российском дипведомстве.

Евросоюз и НАТО не волнуют реальные нужды Армении и ее граждан, ей отводится роль исключительно исполнителя поручений из Брюсселя и Вашингтона, это понятно из заключения, где утверждается, что разворот республики на Запад – «низкозатратное» предприятие по переформатированию Закавказья под его нужды, заявили в МИД.

Введение безвизового режима Армении и ЕС, о котором говорится в докладе, окажет негативное воздействие на безопасность республики и спровоцирует отток перспективной молодежи, указали в МИД.

«Это видно на примерах Грузии, Молдавии, Украины, да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и так далее, население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы», – отметили в российском дипведомстве.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС.