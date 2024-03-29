Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.3 комментария
Умер третий пострадавший при теракте в «Крокусе» гражданин Белоруссии
Посольство Беларуси в России сообщило о смерти еще одного гражданина республики, Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, пострадавшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.
Сообщается, что он получил многочисленные пулевые ранения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о гибели в результате теракта двух других граждан Белоруссии – женщины 1978 года рождения, имя которой не уточняется, и Вадима Кулика 1981 года рождения.
По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.