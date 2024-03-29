Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек

Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.3 комментария
Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.3 комментария
Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.6 комментариев
Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.13 комментариев
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.
«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.
Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.
Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».
Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.
Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе
«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.
Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.
Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».
Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».
МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»
По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.
Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».
Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ
Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».
В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.
Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.
Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.
Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб
Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.
Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.
Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.
Пользователям Telegram из России и Украины дадут возможность ограничивать круг лиц, отправляющих им сообщения
Дуров рассказал в Telegram, что четыре дня назад русскоязычные пользователи начали «жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам». Администрация Telegram оперативно отреагировала, запустив «ряд технических и организационных мер», что позволило пресечь «десятки тысяч попыток отправить такие сообщения». Тысячи участников «этого флешмоба» навсегда заблокированы в Telegram, сообщил Дуров.
Telegram хочет использовать «решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб», заявил он. По словам Дурова, «Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию».
Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 143 человека. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что состояние 18 пострадавших остается тяжелым.
Росфинмониторинг: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов и экстремистов
Четверо исполнителей теракта в «Крокусе», которыми по версии следствия являются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ТАСС.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.
Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.
Известно, что Исраил Исломов и два его сына Диловар и Аминчон, продавшие террористам автомобиль Renault, а также сдавший им квартиру Алишер Касимов знали о намерениях Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова совершить теракт и способствовали происшествию, передает ТАСС.
Ранее в МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов. Возникло предположение, что напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков.
Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.
Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде
Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.
В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.
Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.
Эмин Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина, Воробьева и общественности
Владельцы пока не определились с решением о восстановлении поврежденного здания, они намерены ориентироваться на мнение главы государства и общественности, сказал Агаларов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он предположил, что на месте могут восстановить зал с мемориалом, или установить мемориал рядом, или зал должен быть перенесен в другое место.
Агаларов пояснил, что сам лично выступает «за созидание, за восстановление» зала.
Ранее источники на страховом рынке сообщали, что причиненный в ходе пожара во время теракта в «Крокус Сити Холле» ущерб может превысить 10 млрд рублей. По их мнению, расследование страхового случая может занять больше двух лет.
По его словам, по этому вопросу в Кремле ничего не знают и призывают к информации «газеты New York Times со ссылкой на анонимов» относиться с большой осторожностью, передает ТАСС.
Ранее New York Times выпустила материал, согласно которому американские спецслужбы знали о готовящемся в Подмосковье теракте, но не поделились данными с Москвой из опасений за свои источники в сборе разведданных.
Как указал источник, в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест. Четверо других обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» не подавали жалобы на свой арест.
Исломов подал жалобу на свой арест в суд, сообщает РИА «Новости».
До этого он заявлял, что не считает себя виновным в теракте.