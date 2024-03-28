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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    15 комментариев
    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня

    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»

    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    В Магадане задержан одобривший теракт в «Крокусе» 75-летний пенсионер

    МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который в мессенджере высказался в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.

    В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.

    Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Экономист Юшков: G7 обсуждает понижение потолка цен на российскую нефть ради давления на Москву

    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть, так как ей необходимо поддерживать давление на Москву. Но от понижения планки стоимость российского топлива не изменится, так как соответствующие издержки России зависят только от самого факта наличия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть.

    «Западу надо придумывать все новые санкции против России. США и их союзники хотят публично продемонстрировать, что они продолжают оказывать давление на нашу страну. Поэтому причины обсуждений понижения потолка цен на российскую нефть лежат в медийной плоскости», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», – указывает спикер.

    «Тем не менее с понижением потолка цен G7 существует ряд проблем. Например, перед введением данной меры Группа семи договорилась каждые два месяца опускать планку на 5% от средней стоимости российской нефти, но мера до сих пор не пересматривалась», – пояснил он.

    «Кроме того, G7 важно пройти по очень тонкой грани. Страны, входящие в объединение, являются импортерами, и им важно, чтобы Россия не ограничила экспорт нефти, иначе взлетят цены. Кроме того, с символической точки зрения еще большее понижение также несет риск – одно дело, когда топливо продается по цене выше потолка на 10 долларов, и совсем другое, когда на условные 30 долларов», – резюмировал Юшков.

    Ранее стало известно, что Группа семи (G7) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. По его словам коалиция нацелена на то, чтобы лишить Москву дохода от энергоносителей.

    Помощник госсекретаря отметил, что США и их партнеры «предпринимают шаги для того, чтобы усилить меры по соблюдению» потолка цен на нефть из РФ. Он упомянул санкции против судоходных компаний и танкеров, а также ограничительные меры в отношении «будущих российских проектов» в сфере энергетики.

    В конце декабря США и их союзники уже обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают сырье.

    Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

    Напомним, в начале января стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщали РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

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    28 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков

    Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ

    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроившие террористический акт в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ, этого не исключают следователи, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».

    В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.

    Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 13:17 • Новости дня
    В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»

    Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки.

    Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.

    Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

    Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.

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    27 марта 2024, 22:57 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщение о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Мария Захарова иронично отреагировала на сообщение западных СМИ о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме ответила на сообщение западных СМИ о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

    «Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, в этот день Путин «с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора  ФСБ Александра Бортникова».

    «А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», – подчеркнула Захарова. 






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    28 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

    Росфинмониторинг: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов и экстремистов

    Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, сообщил Росфинмониторинг.

    Четверо исполнителей теракта в «Крокусе», которыми по версии следствия являются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    Следствие: Сообщники знали о готовящемся в «Крокус Сити Холле» теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокус Сити Холле» террористам, знали о готовящемся преступлении, сообщили в правоохранительных органах.

    Известно, что Исраил Исломов и два его сына Диловар и Аминчон, продавшие террористам автомобиль Renault, а также сдавший им квартиру Алишер Касимов знали о намерениях Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова совершить теракт и способствовали происшествию, передает ТАСС.

    Ранее в МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов. Возникло предположение, что напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно. 

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    28 марта 2024, 12:24 • Новости дня
    Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина и общественности

    Эмин Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина, Воробьева и общественности

    Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина и общественности
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» не принято, хозяева намерены ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, главу Подмосковья Андрея Воробьева и общества, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

    Владельцы пока не определились с решением о восстановлении поврежденного здания, они намерены ориентироваться на мнение главы государства и общественности, сказал Агаларов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Он предположил, что на месте могут восстановить зал с мемориалом, или установить мемориал рядом, или зал должен быть перенесен в другое место.

    Агаларов пояснил, что сам лично выступает «за созидание, за восстановление» зала.

    Ранее источники на страховом рынке сообщали, что причиненный в ходе пожара во время теракта в «Крокус Сити Холле» ущерб может превысить 10 млрд рублей. По их мнению, расследование страхового случая может занять больше двух лет.

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    28 марта 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    @ Evgeny Philippov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    К опубликованным изданием New York Times материалам о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» нужно относиться с осторожностью, выразил мнением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по этому вопросу в Кремле ничего не знают и призывают к информации «газеты New York Times со ссылкой на анонимов» относиться с большой осторожностью, передает ТАСС.

    Ранее New York Times выпустила материал, согласно которому американские спецслужбы знали о готовящемся в Подмосковье теракте, но не поделились данными с Москвой из опасений за свои источники в сборе разведданных.

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    28 марта 2024, 03:29 • Новости дня
    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в истязании дочери

    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и истязании дочери

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью, сообщили в МВД России.

    «Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», – приводит ТАСС сообщение МВД России.

    По данным ведомства, мужчина обманом увез свою дочь 2012 года рождения в США, где с августа 2019 года по февраль 2020-го они жили в городе Дания-Бич штата Флорида. При этом Смирнов систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии.

    В феврале 2020 года против Смирнова было возбуждено уголовное дело по факту истязания. По инициативе УМВД России по Хабаровскому краю и с согласия Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.

    Ранее сообщалось, что в розыске вывезенной в США девочки участвовал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, назначенный в последствии губернатором Хабаровского края.

    Хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь, шестилетнюю Вику, похитил родной отец Алексей Смирнов, который был старше своей супруги на 17 лет. После развода Вику оставили с мамой, а отцу позволили видеть ее трижды в неделю по два часа, но мать разрешала и более частые и долгие встречи.

    В августе 2019 года Алексей забрал дочь на очередную прогулку, но домой в назначенный час они не вернулись. Через пару дней стало известно, что он вывез ребенка в Корею, затем добрался до США и осел в Майами, не получив никаких разрешений на это со стороны Олеси.

    13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.

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