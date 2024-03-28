  • Новость часаРоссийские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    Эксперт Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    Захарова раскритиковала Германию за «особую ответственность» перед евреями
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
    ВСУ потеряли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 14:35 • Новости дня

    Кремль: Запад вынуждает другие страны не работать с Россией в нарушение всех норм

    Представитель Кремля Песков: Запад вынуждает другие страны не работать с Россией в нарушение всех норм

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и Евросоюз, нарушая все международные нормы, оказывают беспрецедентное давление на другие страны, вынуждая их не работать с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Касательно публикации Reuters о том, что расчеты за российскую нефть проводятся банками Китая, Турции и ОАЭ с задержками в несколько месяцев из-за того, что организации опасаются вторичных санкций, Песков отметил, что эти страны находятся «под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США и ЕС», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что Москва продолжает конструктивно работать с партнерами, принимая во внимание опасности от такого давления.

    В последние недели банки ОАЭ, Турции и Китая ужесточили требования к соблюдению санкций против России.

    В Кремле отмечали ранее, что российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США.

    25 марта 2024, 18:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

    Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»
    @ IMAGO/Mikolaj Janeczek/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Неявка российского посла Сергея Андреева в МИД Польши, вероятнее всего, зеркальное действие в ответ на отказ послов стран ЕС прийти на встречу с министром иностранных дел России в начале марта, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

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    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    26 марта 2024, 03:30 • Новости дня
    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

    Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Франция и США сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии НАТО. Россия и Сербия осудили действия западных стран.

    Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

    Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

    Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

    Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

    Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

    Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    26 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза

    Сенатор Долгов: Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук

    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    США, заявляя о необязательности исполнения резолюций СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа, «спрятали голову в песок». По сути, американцы пренебрегают статусом постоянного члена в Совете Безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал США на необходимость исполнения резолюций СБ.

    «Американцы палец о палец не ударили, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. Более того, текущая ситуация в значительной степени возникла стараниями США, которые блокировали усилия по мирному урегулированию много лет подряд, пытаясь «ловить рыбку в мутной воде». Сейчас Вашингтон «прячет голову в песок», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения Совета Безопасности должны выполняться. Когда представитель США говорит о том, что резолюции необязательны к исполнению, сразу хочется спросить – зачем тогда они принимаются? Как в таком случае США могут выполнять функцию постоянного члена СБ, если они пренебрегают своим статусом?» – риторически вопрошает собеседник.

    «Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук. Однако, когда американцам это нужно, США используют его в собственных интересах, для них закон – что дышло. Ситуация с Украиной давно и наглядно это показывает», – резюмировал Долгов.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что американский представитель «не читала Устав ООН».

    Напомним, Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Решение подготовили 10 непостоянных членов Совета, за него проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Франция. США воздержались от голосования.

    Перед голосованием российский постпред Василий Небензя предложил внести коррективы в резолюцию, заменив формулировку с «продолжительного прекращения огня» на «постоянное прекращение огня». Предложение поддержали Алжир и КНР, Соединенные Штаты проголосовали против, другие страны воздержались. Поправку не приняли.

    Напомним, ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе. Руководство страны не видит другого способа уничтожения организации, кроме наземного входа в этот населенный пункт.

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    27 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»

    МИД: Запад изменил реакцию на события в «Крокусе», чтобы не остаться в изоляции

    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Запада изменили свою реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, чтобы не остаться в изоляции, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, после теракта многие страны сначала осудили теракт, однако не выразили соболезнования России, что им пришлось сделать позднее, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что представители Запада уже поняли, что мир шагнул вперед, а западные страны могут совсем остаться в стороне, если не поменяют отношение к трагедии в Подмосковье.

    Напомним, Вашингтон осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с Россией, однако США отказались помогать России в сфере безопасности после теракта.

    Коментарии (11)
    25 марта 2024, 23:21 • Новости дня
    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН

    Небензя указал постпреду США на необходимость исполнять резолюции СБ ООН

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей.

    Томас-Гринфилд сказала о том, что резолюция не является обязывающей, в ходе своего выступления. Небензя в ответ указал, что все резолюции СБ ООН «полностью обязательны к исполнению». Он выразил сожаление в связи с тем, что американский постпред «не читала Устав ООН», передает РИА «Новости».

    Напомним, СБ ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    27 марта 2024, 10:07 • Новости дня
    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

    Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта якобы был совершен террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

    Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

    По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

    Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

    Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».

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    26 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ответственный за работу по конфискации российских замороженных активов, временно покинул Еврокомиссию, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари.

    Рейндерс ушел в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генсека Совета Европы, передает ТАСС.

    Отмечается, что глава Еврокомиссии не может отвергнуть прошение еврокомиссара об «электоральном отпуске».

    Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

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