Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.3 комментария
В Сахалинской области с рельсов сошел локомотив грузового состава
В Сахалинской области с рельсов сошел локомотив грузового состава из 23 вагонов с углем
В Сахалинской области на путях необщего пользования станции «Ильинск» сошел с рельсов локомотив грузового поезда.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, происшествие случилось сегодня в 6:00 по сахалинскому времени (22:00 мск).
Отмечается, что локомотив сошел с рельсов без опрокидывания подвижного состава, передает ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал. 23 вагона с углем, которые вез поезд, также не были повреждены.
Предварительной причиной схода локомотива называется столкновение с воротами электростанции.
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.