Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.0 комментариев
Участников задержания террористов в Брянской области наградили медалями
Участников задержания террористов в Брянской области наградили медалями «За отвагу» и «За боевые отличия»
Отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» вручили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил награды «За отвагу» и «За боевые отличия» участвовавшим в задержании устроивших теракт в Брянской области военнослужащим.
Награждение состоялось на позициях подразделения. Абачев лично поздравил каждого участника, высоко оценив выполнение задач.
Напомним, в результате теракта в «Крокус сити холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.