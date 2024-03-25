На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.12 комментариев
Япония признала нападение на «Крокус» терактом
Генсек японского правительства Хаяси осудил теракт в «Крокусе»
Генсек японского правительства Есимаса Хаяси осудил террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле». При этом ранее МИД Японии называл нападение «инцидентом со стрельбой».
Хаяси заявил, что Токио осуждает этот теракт, целью которого были мирные жители. Он выразил соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим. Хаяси сказал, что Япония «выражает солидарность с россиянами, пострадавшими от террористических действий», передает РИА «Новости».
Напомним, в выходные МИД Японии осудил нападение, но использовал формулировку «инцидент со стрельбой». В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.