  • Новость часаРаботавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    57 комментариев
    24 марта 2024, 18:24 • Новости дня

    В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города.

    Жителей города и района просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    Накануне украинские беспилотники атаковали два района Белгородской области, в результате один человек погиб и еще два пострадали.

    24 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала.

    На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.

    Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.

    Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.

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    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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    23 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»

    Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился

    Tекст: Денис Тельманов

    Продюссер и шоумен Сергей Светлаков рассказал, что происходило в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. По его словам, ему и около 30 зрителям с соседних мест удалось спастись благодаря действиям сотрудников концертного зала.

    «Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.

    По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.

    После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».

    «Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.

    Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.

    «Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.

    Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.

    «Это был ад», – заключил шоумен.

    Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта
    @ Evgenia Novozhenina/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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    23 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Школьник спас из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подрабатывающий в гардеробе «Крокус Сити Холла» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    В момент, когда раздались первые выстрелы, юноша, следуя инструкциям, направил бежавшую в тупик толпу людей по верному пути и вывел их на безопасную улицу, передает телеканал «Звезда».

    Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале кадры героического поступка школьника. «Люди, люди, стреляют, стреляют! Туда-туда, все уходите! В «Экспо»!», – направляет испуганную толпу молодой человек, снимая происходящее на видео.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    23 марта 2024, 22:06 • Новости дня
    Бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе»

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокусе» могли быть причастны ЦРУ и MI6

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокус Сити Холле» могли быть причастны ЦРУ и MI6.

    «Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – написал Макгрегор в своем микроблоге, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

    Он не предоставил никаких доказательств своим словам.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы и взрыва погибли 143 человека, еще более 200 пострадали.

    ФСБ России уже задержала 11 человек, причастных к теракту. Среди них - 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении.

    По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, но были задержаны.

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о теракте в первые минуты. Он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах.

    Следствие по делу теракта продолжается.

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    23 марта 2024, 20:35 • Новости дня
    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»

    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству России после теракта в «Крокусе»

    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»
    @ Мария Швачко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Риге сообщило, что местная полиция препятствует возложению цветов у здания посольства в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    В сообщении российского посольства в Риге в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) говорится, что сотни жителей Латвии, разделяющих боль народа России, приносили цветы и лампадки к стенам посольства, но полиция запретила им приближаться к зданию дипмиссии, передает ТАСС.

    Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в «Крокусе».

    В диппредставительстве заявили, что такое поведение наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения России.

    Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

    Отметим, что при этом ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.

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    23 марта 2024, 21:43 • Новости дня
    Путин: Запад трактует события так, как ему выгодно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны трактуют события с выгодной им стороны, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова.

    Говоря об этом, российский лидер провел аналогию между ситуациями в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года, передает ТАСС.

    По словам Путина, после событий в 2014 году в Крыму во время разговора с одним из коллег он указал, что НАТО и часть государств альянса приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал президент. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    В фильме «Белград» Путин также заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

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    23 марта 2024, 20:54 • Новости дня
    Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»

    Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Случившееся в «Крокус Сити Холле» является заказным терактом против России, мировое сообщество должно осудить его в полной мере, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    «Я очень сожалею, что в Европейском cоюзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов», – сказала она в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По словам Кнайсль, случившееся является «организованным преступлением, которое имеет политические основания за спиной», и представляет собой «действия против конкретного государства».

    Экс-глава австрийского МИД также выразила соболезнования народу России в связи со случившимся.

    Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

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    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. По его мнению, США должны отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    «Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.

    Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.

    Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    23 марта 2024, 19:22 • Новости дня
    Группа «Пикник» не нашла пропавшего при теракте в «Крокусе» музыканта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропавший участник музыкальной группы «Пикник» до сих пор не найден, сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что пропавший при теракте участник группы вышел на связь, Чернышевский заявил, что это не правда и поиски продолжаются, передает ТАСС.

    Ранее директор «Пикника» сообщил, что после теракта в «Крокусе» не удается связаться с одним из участников группы, все остальные музыканты, до кого смогли дозвониться, не пострадали.

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    24 марта 2024, 15:37 • Новости дня
    В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
    В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Шереметьево рейс SU1862 Москва – Ереван был задержан из-за сообщения о бомбе в ручной клади одной из пассажирок, сотрудники аэропорта вызвали полицию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Как указали в пресс-службе Шереметьево, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по проверке ручной клади пассажиров и багажного отделения. Отмечается, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в аэропорту Шереметьево женщина, едва поднявшись на борт самолета, вылетающего в Ереван, заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке находится бомба. Позже стало известно, что рейс задержали.

    В ноябре полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу – Москва, который устроил скандал на борту самолета, а затем стал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой.

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    23 марта 2024, 23:50 • Новости дня
    Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь

    Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, сбито более 10 ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Севастополь подвергся массированному ракетному удару со стороны Украины. По словам губернатора города Михаила Развожаева, системы ПВО уже сбили более 10 ракет.

    «Ракетная атака продолжается... Все городские службы работают в усиленном режиме», – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, есть информация о попадании ракет в жилые дома. В частности, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, в районе улицы Батумской осколки ракеты повредили пятиэтажный дом и газовую трубу, в результате чего женщина получила осколочное ранение руки.

    Кроме того, на улице Гранатной осколок ракеты повредил дом и газовую трубу, в районе Качинского шоссе осколок ракеты попал в жилой дом, на улице Юхарина Балка обломки ракеты обнаружены на проезжей части.

    В результате обстрела отключилась линия электропередач на улице Матроса Кошки. Бригада ремонтников уже выехала на место, подчеркнул Развожаев.

    Губернатор призвал жителей города не подходить к обломкам и частям сбитых ракет, а сразу звонить в 112.

    Коментарии (10)
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    Названо уточненное число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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