На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
Подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» привезли на допрос в СК
Подозреваемых в совершении теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» привезли на допрос в Следственный комитете, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как указали в ведомстве, задержанных привезли на следственные действия в здание центрального аппарата СК, передает РИА «Новости».
В пресс-службе добавили, что в ближайшее время следователями будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта в «Крокус Сити Холл».
Накануне четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле»,были доставлены в Москву в СК.