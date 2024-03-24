На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
Группы людей начали собираться возле «Крокус Сити Холла», чтобы забрать вещи и машины
У «Крокус Сити Холла» начали собираться люди, желающие забрать свои вещи и машины, не дожидаясь 18.00, когда должен был начаться процесс выдачи, сообщают СМИ.
Волонтеры раздают инструкции и формируют группы, чтобы затем провести людей к зданию. Они объяснили собравшимся, что самостоятельно никто забрать свои вещи не сможет. Для этого людям необходимо заполнить протоколы, а затем волонтеры принесут эти вещи, передает РИА «Новости».
Один из пришедших рассказал корреспондентам, что «если прийти сейчас и небольшой группой, то можно будет все забрать быстрее. А после 18.00 здесь будет много людей».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что начиная с 18.00 владельцы могут забрать свои автомобили с парковок у «Крокус Сити Холла». Также вечером можно будет забрать вещи из гардероба концертного зала.