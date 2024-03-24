Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
ЕР запустила сбор средств на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»
«Единая Россия» проводит сбор средств, которые будут отправлены в помощь пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил руководитель Центрального исполкома партии, заместитель секретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Сидякин.
По его словам, собранные деньги пойдут на психологическую и медицинскую реабилитацию пострадавших, санаторно-курортное лечение, а также другую необходимую помощь, говорится в сообщении на сайте партии.
Сидякин добавил, что партийцы пообщались с представителями российского бизнеса, и предприниматели выразили готовность оказать помощь пострадавшим, детям, потерявшим родителей в этой трагедии, а также желание помочь выразили многие депутаты партии из разных регионов.
Он уточнил, что региональные отделения «Единой России» в Москве и Подмосковье обеспечат необходимую связь с людьми, которые нуждаются в такой помощи.
Отмечается, что средства собираются через благотворительный фонд «Добромир».
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших до – 154.