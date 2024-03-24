Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

Захарова указала в своем Telegram-канале, что террористы не случайно планировали скрыться от преследования на Украине. По ее словам, эта страна уже стараниями Запада превратилась в центр распространения терроризма в Европе.

Представитель МИД России подчеркнула, что главное, чтобы власти США не забыли, что они увязали теракт в «Крокусе» и ИГИЛ(запрещена в России).

Ранее Захарова возмутилась реакции Белого дома, в котором заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся в «Крокусе».

Главред RT Маргарита Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).