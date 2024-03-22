В Крыму прошло торжественное открытие Слета новых субъектов «Наследую Победу»

Tекст: Кристина Цыцура

В течение трех дней участники Слета будут изучать форматы сохранения исторической памяти, знакомиться с опытом работы регионального отделения в Республике Крым, а также участвовать в различных патриотических мероприятиях.

«Каждый в этом зале находится здесь не случайно, ведь вы не словом, а делом доказываете, что вы – наследники великой Победы. На нашем Слете вы сможете познакомиться с Движением поближе. Волонтеры Победы дают огромные возможности для сохранения исторической памяти – и я верю, что вы увезете с собой не только новые знакомства, но и полезный опыт», – заявила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

«Для нас очень почетно принимать столь важных гостей – в первую очередь, волонтеров из новых регионов, которые не понаслышке знают и понимают, что такое Родина», – обратилась к собравшимся первый заместитель главы администрации города Феодосии Юлия Некрасова.

На мероприятии также присутствовал ветеран ВОВ Александр Богачев.

«От старшего поколения хочу передать вам глубокую благодарность за вашу верность Родине, за вашу стойкость и непобедимость. Вот этим и силен наш многонациональный народ: все вы, являясь наследниками Победы, готовы прийти на помощь своему государству. Вы – наше будущее, мы надеемся на вас и верим в чистоту ваших помыслов», – сказал он.

«Вы помогаете нам, участникам спецоперации, найти себя в мирной жизни, делать добрые дела и сплотиться в разных ситуациях», – рассказал участник СВО Дмитрий Шестоперов.

Слет «Наследую Победу» в рамках проекта «Волонтерский корпус Победы на освобожденных территориях» проходит при поддержке Фонда Президентских грантов.