Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
ВКС России поразили «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ
Российские Воздушно-космические силы в ночь на четверг ударили по центрам принятия решений украинских вооруженных сил, сообщило министерство обороны.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Удар пришелся по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и наемных боевиков.
Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.