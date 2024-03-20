Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
В Кремле позитивно отнеслись к решению МОК не требовать от россиян осуждения СВО
Россия позитивно оценивает решение Международного олимпийского комитета (МОК) не требовать от российских спортсменов подписывать бумаги с осуждением спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы обратили внимание на заявления одного из представителей МОК, что там не будет каких-либо требований, каких-либо дополнительных бумаг подписывать [не нужно] и так далее. Это скорее позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», – передает ТАСС его слова.
Ранее директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.