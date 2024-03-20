Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области

Названы места возможной дислокации французских войск на Украине

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

«Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.