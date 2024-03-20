Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области

  • Новость часаПутин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    МО сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    20 марта 2024, 12:34 • Новости дня

    Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области

    Минобороны: Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области

    Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Дежурные средства системы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО уничтожила в небе над регионом 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

    В данный момент в Белгороде перекрыто движение на улице Макаренко из-за обстрела ВСУ, передает ТАСС.

    По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, один человек пострадал.

    Ранее обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска.

    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (85)
    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

    Коментарии (73)
    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

    Коментарии (57)
    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (19)
    19 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французским солдатам следует отказаться от выполнения приказа, если власти страны решат отправить их на Украину, а уже находящимся там военным необходимо вернуться домой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в случае отправки военных речь может идти о развязывании третьей мировой войны.

    «Мы можем вступить в ужасную цепь событий», – передает ТАСС его слова.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (13)
    20 марта 2024, 10:56 • Новости дня
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «полезным для дела», чтобы «неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию».

    В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.

    «Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».

    Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (17)
    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Коментарии (10)
    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

    Коментарии (22)
    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


    Коментарии (5)
    19 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Глава «Нафтогаза» признал репутацию Украины как страны-коррупционера
    Глава «Нафтогаза» признал репутацию Украины как страны-коррупционера
    @ dpa/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов в интервью Le Figaro заявил, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера, особенно в сфере госкомпаний.

    По его словам, от этого клейма сложно избавиться, но для борьбы с коррупцией в стране созданы специальные органы, передают «Известия».

    В 2023 году Украина заняла 122-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International. В ЕС неоднократно критиковали Украину за недостаточную борьбу с коррупцией.

    Ранее внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов).

    Коментарии (4)
    20 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО

    МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных

    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».

    Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.

    В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

    Коментарии (5)
    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

    Коментарии (0)
    19 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине

    Писториус: Украина получит новый пакет военной помощи на 500 млн евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине будет направлен новый пакет военной помощи на сумму порядка 500 млн евро, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Об этом глава Минобороны ФРГ заявил на очередной встрече контактной группы по военному содействию Киеву, которая проходит на американской военной базе Рамштайн, трансляцию вел телеканал Phoenix, передает ТАСС.

    «К этой встрече мы сформировали очередной пакет объемом почти полмиллиарда евро», – сказал Писториус.

    Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала Запад перестать снабжать Киев оружием и подтолкнуть к переговорам.

    Коментарии (9)
    19 марта 2024, 19:43 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Молдавии на высылку российского дипломата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит без ответа недружественные действия Молдавии, в том числе высылку российского дипломата, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Кишинев злоупотребляет своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, заявила Захарова, передает ТАСС. Это ставит под сомнение способность молдавских властей играть эту роль в будущем, считает дипломат.

    «Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», – указали в МИД.

    Ранее власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья.

    Коментарии (14)
    19 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    На Украине националиста Гуньку наградили почетным знаком за личный вклад в оказание помощи ВСУ
    На Украине националиста Гуньку наградили почетным знаком за личный вклад в оказание помощи ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Областной совет Тернопольской области Украины наградил Ярослава Гуньку, служившего в дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны, почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной».

    Распоряжение подписано главой украинского региона, передает ТАСС.

    Гуньку наградили «за весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность». Знак отличия получит его внучатая племянница. Сам пенсионер сейчас проживает в Канаде.

    Напомним, в сентябре 2023 года в Канаде разгорелся скандал из-за чествования Гуньки в парламенте.

    Коментарии (3)
    Главное
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    Кологривый устроил пьяный дебош в новосибирском баре
    Названа самая счастливая страна мира

    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Предателей России ждет наказание без срока давности

    На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте. Он также потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. О каких именно предателях идет речь и как призыв президента может быть реализован на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки

    Крайне двусмысленными оказались французские опровержения, прозвучавшие в ответ на данные СВР о начавшейся подготовке военного контингента для отправки на Украину. Официально Минобороны Франции называет эти обвинения «провокацией». При этом целый ряд французских экспертов – и самое главное, сам президент Франции Макрон – фактически подтверждают сведения российской разведки. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............