Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области
Минобороны: Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области
Дежурные средства системы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО уничтожила в небе над регионом 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
В данный момент в Белгороде перекрыто движение на улице Макаренко из-за обстрела ВСУ, передает ТАСС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, один человек пострадал.
Ранее обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска.