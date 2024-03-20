Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.3 комментария
Парламент Венесуэлы поздравил Путина с триумфом на выборах
Национальная ассамблея Венесуэлы поздравила президента России Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах.
Парламент принял резолюцию, в которой подчеркивается, что «избирательный процесс, который состоялся 15–17 марта, продемонстрировал полный триумф Путина», сообщает ТАСС.
Депутат Рой Даса, который представил проект резолюции, указал, что «переизбрание президента Владимира Путина, который получил поддержку более 87% избирателей, позволяет продолжить стратегическое сотрудничество Венесуэлы с Россией».
Первым Путина с триумфом на выборах поздравил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Выборы президента России прошли 15–17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Путин победил с 87,28% голосов.